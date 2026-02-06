HEALTHY LIFE STIRI

Antibioticele periculoase pentru animale, interzise prin lege în Republica Moldova. Ce sancțiuni vor exista

Raluca Alexe 6 februarie 0 comentarii
miel hranit cu biberonul sursa foto: Freepik

Republica Moldova lucrează la un pachet legislativ prin care antibioticele periculoase pentru animale vor fi interzise iar utilizarea lor aspru sancționată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Antibioticele periculoase pentru animale, interzise în Republica Moldova

Potrivit Logos Press, care citează Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentară, s-a început elaborarea unui regulament strict ce reglementează folosirea anumitor antibiotice în medicina veterinară. Printre motivele acestei inițiative se numără prevenirea apariției și răspândirii rezistenței la antibiotice.

Acest nou regulament va stabili norme clare pentru utilizarea unor antibiotice la animale, dar și interdicții sau condiții stricte de utilizare pentru altele. Proiectul vizează alinierea la standardele Uniunii Europene privind utilizarea responsabilă a antibioticelor în medicina veterinară.

ANSA a demarat procedurile după un caz din ianuarie, când au fost detectate reziduuri de metronidazol în ouă. Potrivit anchetei ulterioare, s-a aflat că sursa antibioticului a fost hrana pentru animale importată din Ucraina.

Din cauza riscurilor pentru sănătate pe care le prezintă, metronidazolul a fost interzis pentru animalele de la care se obțin alimente destinate consumului uman în 1997 în UE și în 2011 în Republica Moldova.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Freepik

,

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *