Antibioticele periculoase pentru animale, interzise prin lege în Republica Moldova. Ce sancțiuni vor exista

Republica Moldova lucrează la un pachet legislativ prin care antibioticele periculoase pentru animale vor fi interzise iar utilizarea lor aspru sancționată.

Potrivit Logos Press, care citează Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentară, s-a început elaborarea unui regulament strict ce reglementează folosirea anumitor antibiotice în medicina veterinară. Printre motivele acestei inițiative se numără prevenirea apariției și răspândirii rezistenței la antibiotice.

Acest nou regulament va stabili norme clare pentru utilizarea unor antibiotice la animale, dar și interdicții sau condiții stricte de utilizare pentru altele. Proiectul vizează alinierea la standardele Uniunii Europene privind utilizarea responsabilă a antibioticelor în medicina veterinară.

ANSA a demarat procedurile după un caz din ianuarie, când au fost detectate reziduuri de metronidazol în ouă. Potrivit anchetei ulterioare, s-a aflat că sursa antibioticului a fost hrana pentru animale importată din Ucraina.

Din cauza riscurilor pentru sănătate pe care le prezintă, metronidazolul a fost interzis pentru animalele de la care se obțin alimente destinate consumului uman în 1997 în UE și în 2011 în Republica Moldova.

