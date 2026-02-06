Teddy este dovada vie că adopția câinilor seniori poate schimba destine. Pedigree Foundation l-a desemnat Rescue Dog of the Year 2026, aducând în prim-plan importanța oferirii unei a doua șanse câinilor în vârstă.

Un început greu, o transformare impresionantă

Salvat dintr-un caz de acumulare excesivă de animale, Teddy a ajuns la Muttville Senior Dog Rescue din San Francisco cu anxietate, probleme dentare, dermatită și un suflu cardiac ușor. Cu ajutor medical și plasament într-o familie foster, câinele senior a reușit să se refacă atât fizic, cât și emoțional.

„Seniors for Seniors”, programul care unește suflete

Teddy a fost adoptat prin programul „Seniors for Seniors”, care aduce împreună câini seniori și adoptatori de vârsta a treia. După recuperare, el a devenit ambasador Muttville, iar la un eveniment comunitar și-a cunoscut familia adoptivă, notează Pet Food Industry.

„Ne face să râdem în fiecare zi. Este politicos, încrezător și iubește pe toată lumea”, spune Julie, adoptatoarea lui Teddy.

De ce sunt câinii seniori mai greu adoptați

Datele Shelter Animals Count arată că adopțiile de câini seniori au scăzut în 2025, în timp ce adopțiile de câini tineri au crescut. Totuși, potrivit ASPCA, câinii seniori au la fel de multă iubire de oferit, chiar dacă rata lor de adopție este mult mai mică.

Beneficii reale pentru adoptatori

Studiile susținute de Waltham Petcare Science Institute arată că, pentru persoanele de peste 50 de ani, viața alături de un câine — mai ales plimbările zilnice — contribuie la menținerea sănătății cognitive. Nu întâmplător, aproape jumătate dintre adopțiile Muttville sunt realizate de seniori.

Un simbol al speranței

Pentru a celebra povestea lui Teddy, Pedigree Foundation a lansat o jucărie de pluș în ediție limitată, iar fondurile strânse sunt direcționate către salvarea și adopția câinilor.

Povestea lui Teddy ne amintește că niciodată nu e prea târziu pentru iubire — nici pentru câini, nici pentru oameni.