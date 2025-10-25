Schimbarea orei afectează animalele de companie mai mult decât ne-am aștepta: „Devin mai agitate, mai vocale sau refuză să mănânce la orele obișnuite”, susține medicul veterinar. Cum îți ajuți câinele sau pisica să se adapteze la ora de iarnă – EXCLUSIV

În acest weekend sau dat ceasurile înapoi, oferindu-ne o oră în plus de somn. În noaptea dintre 25 și 26 octombrie, ora 04:00 a devenit 03:00, o regulă aplicată în toate țările Uniunii Europene pentru a uniformiza programul de lucru, transportul și alte activități internaționale. Nu doar noi, oamenii, simțim efectele acestei schimbări, ci și animalele de companie. Medicul veterinar Mariana Puiu avertizează că trecerea bruscă la ora de iarnă poate provoca confuzie, anxietate și chiar probleme digestive.

Schimbarea orei afectează animalele de companie

Specialista susține că, spre deosebire de oameni, animalele de companie nu înțeleg conceptul de schimbare a orei: „Animalele au un ceas biologic care se sincronizează cu ciclurile naturale de lumină și întuneric ale zilei”.

Aceste ceasuri biologice reglează comportamente esențiale precum somnul, căutarea hranei și activitățile zilnice, cunoscute sub denumirea de ritmuri circadiene. În cazul animalelor domestice, aceste ritmuri sunt influențate și de interacțiunile cu stăpânii: „Câinii și pisicile își ajustează ciclurile somn-veghe pentru a se potrivi programului nostru”, a explicat aceasta.

Ceasul biologic al animalelor

Trecerea la ora de iarnă perturbă temporar ceasul biologic al animalelor, susține medicul veterinar Mariana Puiu: „Când ora se schimbă peste noapte, animalele devin mai agitate, mai vocale sau chiar refuză să mănânce la orele obișnuite. Schimbările bruște le pot provoca anxietate și, în unele cazuri, deranj stomacal”.

Sfaturile medicului veterinar

Dr. Puiu le recomandă stăpânilor să fie atenți și răbdători: „Aceste ajustări nu se întâmplă peste noapte, ci animalele au nevoie de câteva zile ca să-și reechilibreze ceasul intern”.

Pentru a preveni problemele digestive și comportamentale, specialista sugerează modificarea programului animalelor cu 10–15 minute pe zi: „Această ajustare ajută la adaptarea naturală a ceasului biologic al animalelor și reduce stresul”. Aceasta subliniază că fiecare animal reacționează diferit: „Unii câini devin hiperactivi dimineața, în timp ce pisicile sunt mai insistente la mâncare”.

O soluție recomandată de medicul veterinar este să le oferi animalelor gustări mici în această perioadă: „Ajută să asocieze schimbarea orei cu experiențe pozitive, reducând stresul și anxietatea”.

Protejarea animalelor în timpul nopților mai lungi

Medicul veterinar le recomandă proprietarilor să fie vigilenți: „Plimbările de seară ar trebui planificate cu atenție, iar animalele să fie echipate cu hamuri reflectorizante pentru vizibilitate. Siguranța trebuie să fie prioritatea lor”.

De asemenea, specialista subliniază importanța unei iluminări adecvate în locuință: „Chiar și acasă, animalele simt diferența între lumină și întuneric. Un mediu bine iluminat în timpul adaptării la ora de iarnă ajută la reducerea anxietății”.