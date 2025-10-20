Câinii nu trăiesc într-o lume alb-negru, așa cum s-a crezut mult timp. Cercetătorii și-au dat seama, în sfârșit, în ce culori te vede câinele tău

Câinii nu văd lumea la fel ca noi, dar nici nu trăiesc într-un film alb-negru, așa cum s-a crezut mult timp. Cercetările recente arată că patrupedele percep culorile, doar că într-un spectru mai restrâns, și își folosesc vederea mai ales pentru a înțelege emoțiile și intențiile oamenilor.

De la mit la realitate: câinii nu trăiesc într-o lume alb-negru

Mult timp, oamenii au crezut că prietenii canini văd lumea doar în nuanțe de gri. Această idee, însă, a fost infirmată de cele mai noi studii, bazate pe tehnologii de imagistică și pe experimente comportamentale. Potrivit cercetătorilor, vederea câinilor este colorată, dar mai limitată decât a oamenilor.

„Câinii văd în culori, nu în alb și negru, acesta este un mit foarte răspândit”, explică Madeline H. Pelgrim, cercetător la Brown Dog Lab din cadrul Universității Brown și doctorand în științe cognitive, notează Discover Magazine.

În ultimele decenii, știința a început să exploreze modul în care animalele percep lumea din jur, iar câinii, ca specie extrem de apropiată de om, au devenit un subiect fascinant de studiu.

Ce culori pot distinge câinii

Percepția culorilor depinde de celulele fotoreceptoare din retină, numite conuri. Noi, oamenii, avem trei tipuri de conuri (sensibile la roșu, verde și albastru), ceea ce ne permite să vedem o gamă largă de culori și nuanțe. Câinii, în schimb, au doar două tipuri de conuri, fiind ceea ce specialiștii numesc discromați.

Asta înseamnă că ei pot distinge doar nuanțe de galben și albastru, dar nu percep roșul sau verdele. Pentru un câine, o minge roșie pare mai degrabă gri-maroniu, iar iarba, care pentru noi e verde intens, apare într-o nuanță bej-gălbuie.

Deși lumea lor este mai puțin colorată, nu este lipsită de viață. Câinii au alte simțuri mult mai dezvoltate, cum ar fi mirosul și auzul, care compensează perfect limitele vizuale.

Vederea lor nu e slabă, ci adaptată la supraviețuire

Deși acuitatea vizuală a câinilor este mai scăzută decât a oamenilor, vederea lor este eficientă pentru nevoile lor naturale. Câinii percep mișcarea de la distanță mult mai bine decât noi. În timp ce un om ar putea observa o persoană abia când se apropie, câinele poate detecta o mișcare subtilă la sute de metri.

„Știm că au o acuitate vizuală mai redusă decât oamenii, dar percep mișcarea mult mai bine”, spune Pelgrim.

Această sensibilitate la mișcare i-a ajutat, de-a lungul evoluției, să vâneze, să evite pericolele și să-și recunoască partenerii din haită.

Ochii câinilor, oglinda unei legături vechi de mii de ani

Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale vederii canine este felul în care câinii folosesc privirea pentru a citi oamenii. Cercetătorii cred că această capacitate este un rezultat direct al domesticirii, un proces care a început acum zeci de mii de ani, când câinii s-au apropiat de oameni.

De atunci, ochii lor au învățat să recunoască expresii, gesturi și direcția privirii. Un câine poate înțelege când urmează o plimbare doar dintr-o mișcare ușoară a mâinii sau dintr-o privire aruncată spre lesă. El îți „citește” fața și reacționează la emoțiile tale. Dacă ești trist, devine mai liniștit; dacă ești vesel, dă din coadă entuziasmat.

Așadar, atunci când te privește în ochi, nu o face doar ca să ceară atenție. În acel moment, el încearcă să înțeleagă lumea ta, să te conecteze cu a lui.

Câinii nu au nevoie de culorile vii pe care le vedem noi, pentru că lumea lor este definită de mirosuri, sunete și emoții. Unde noi vedem un parc verde, câinii simt mii de arome, fiecare spunând o poveste diferită: cine a trecut pe acolo, ce animale au fost, ce vânt bate.

Pentru ei, realitatea este mai mult olfactivă și emoțională decât vizuală. De aceea, chiar dacă vederea lor e diferită, nu este inferioară, ci doar altfel calibrată pentru un univers în care fidelitatea, curiozitatea și instinctul sunt cele mai importante busole.

Prin urmare, chipul stăpânului este perceput de câine în culori precum albastru, galben, gri și bej, nu în culori vii sau saturate ca pentru oameni.