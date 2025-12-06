O patrulă a detașamentului poliției din orașul West Bridgewater, Massachusetts, SUA, a oprit în trafic o mașină care a depășit limita de viteză. Pe bancheta din spate, polițiștii au descoperit un câine de talie mică, foarte slab și speriat.

Salvarea lui Sprout

Katie Anderson, manager al adăpostului Animal Protection Center of Southeastern Massachusetts, a fost solicitată pentru acest caz de către ofițerii care i-au oprit pe stăpânii lui Sprout, câinele subnutrit. Ea a declarat că nu a mai văzut în cariera ei un astfel de caz de neglijență. Foștii proprietari ai lui Sprout au precizat că aveau câinele de mai puțin de un an și nu au hrănit-o niciodată, din cauza lipsei de venituri și timp, notează People.

Katie Anderson se ocupă de îngrijirea câinelui în cadrul adăpostului din Massachusetts, spunând că Sprout are un caz de anemie severă și se află sub observație. Cazul a ajuns viral pe rețelele sociale, după ce Katie a apelat la urmăritorii centrului pentru donații.

„Sprout a ajuns la APCSM extrem de slăbit și avea nevoie urgentă de îngrijiri medicale”, a scris adăpostul în postarea oficială. „În ciuda a tot ce a îndurat, este incredibil de blând și își dorește doar afecțiune și apropiere.”

În urma unor analize, medicii au observat că Sprout funcționează doar cu o treime din celulele roșii necesare pentru a transporta oxigenul la organele ei. Sprout este monitorizată permanent și începe să fie hrănită cu porții mici, după ce a suferit înfometare severă. Sprout a fost găsit pe 25 noiembrie, iar starea deja i s-a îmbunătățit. Foștii stăpâni se află acum sub investigație.

