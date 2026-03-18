De Ziua Internațională a Câinilor fără stăpân, adoptă un suflet și schimbă-i viața

Raluca Alexe 18 martie 0 comentarii
Femeie și un câine sursa foto: Facebook / Protecția Animalelor CJ Ilfov

Protecția Animalelor Ilfov lansează un apel la adopție, de Ziua Internațională a Câinilor fără stăpân. Iubitorii de animale sunt invitați să salveze un blănos și să îi ofere o viață mai bună.

Târgul de adopție va avea loc pe 4 aprilie. Locația va fi centrul comercial Park Lake, din Capitală, iar doritorii pot veni aici în intervalul 10:00 – 18:00 pentru a-și găsi sufletul pereche necuvântător.

„Schimbați o viață. Vă schimbați viața. Puneți umărul la gestionarea umană a problemei animalelor singure. Nu există om pe lumea asta care să aibă un animal acasă și să fie trist. Adăposturile sunt arhipline și orice adopție contează !

Toți câinii prezenți la eveniment sunt sterilizați, vaccinați, deparazitați și microcipați. Mai au nevoie doar de o familie iubitoare și responsabilă”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Protecției Animalelor CJ Ilfov.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

