Protecția Animalelor Ilfov lansează un apel la adopție, de Ziua Internațională a Câinilor fără stăpân. Iubitorii de animale sunt invitați să salveze un blănos și să îi ofere o viață mai bună.

De Ziua Internațională a Câinilor fără stăpân, adoptă un suflet

Târgul de adopție va avea loc pe 4 aprilie. Locația va fi centrul comercial Park Lake, din Capitală, iar doritorii pot veni aici în intervalul 10:00 – 18:00 pentru a-și găsi sufletul pereche necuvântător.

„Schimbați o viață. Vă schimbați viața. Puneți umărul la gestionarea umană a problemei animalelor singure. Nu există om pe lumea asta care să aibă un animal acasă și să fie trist. Adăposturile sunt arhipline și orice adopție contează !

Toți câinii prezenți la eveniment sunt sterilizați, vaccinați, deparazitați și microcipați. Mai au nevoie doar de o familie iubitoare și responsabilă”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Protecției Animalelor CJ Ilfov.

