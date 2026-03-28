La Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov se lucrează de zor. Angajații fac, zilele acestea, un adevărat tur de forță pentru un proiect mare. Primul Centru de Adopții județean urmează să-și deschidă porțile, iar pregătirile sunt pe ultima sută de metri.

‘’Ne pregătim să deschidem primul Centru de Adopții al unui județ. Este, practic, primul adăpost propriu al unui Consiliu Județean. Nu vrem să-i spunem adăpost, ci centru de adopții, pentru că vrem sa le schimbam cumva și mentalitatea oamenilor vis a vis de adăposturi, să înțeleagă că adăpostul nu este o soluție, nu este acasă’’, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde Tudora, directorul Direcției de Protecția Animalelor Ilfov.

Un spațiu modern, cu locuri de joacă și teren pentru alergat

Clădirea în care va fi amenajat Centrul de Adopții a fost închiriată de Consiliul Județean Ilfov și a fost renovată pentru a-și primi primii locatari. Locul este cât mai colorat, astfel încât cățeii care ajung aici să se simtă cât mai confortabil cu putință.

‘’Va fi frumos amenajat, ca atunci când oamenii intră să nu mai aibă imaginea aceea a groazei, cu un câine în padoc, slab mort, cu capul în jos, care nu reacționează pentru că este terifiat de oameni. Vom avea și locuri de joacă amenajate, spatii să alerge. Urmează să vină Direcția Sanitar Veterinara pentru autorizare’’, a mai spus Hilde Tudora.

Adopțiile, încurajate

La Centrul de Adopții Ilfov vor ajunge căței din tot județul, iar Direcția pentru Protecția Animalelor urmează să încheie protocoale de colaborare cu toate primăriile din Ilfov care nu dețin un adăpost propriu. Reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov își doresc ca Centrul să-i încurajeze pe oameni să adopte, în număr cât mai mare.

„Este o responsabilitate uriașă, dar îmi doresc să fac acest lucru pentru a nu mai vedea gestionări în care nu se pune accent pe viața animalelor și se cheltuie mulți bani publici absolut ineficient. Consider că eutanasierea nu e o soluție, trebuie să avem centre specializate în care câinii să fie sterilizați. În acest centru de adopții, eutanasia nu se va aplica absolut deloc, vom vorbi numai de moarte naturală. Vom pune foarte mult accent pe adopții. Vreau să fac un apel la oameni să conștientizeze că un adăpost, un centru, oricât de frumos și modern ar fi , nu este acasă. Iar noi ne dorim ca acest centru să fie un loc de tranziție. Vom putea astfel să ținem sub control și problema din stradă și vom putea astfel să preluăm în permanentă animale.’’

Apel la voluntariat

Centrul de Adopții Ilfov urmează să-și deschidă porțile în luna aprilie. Pană atunci, angajații Direcției pentru Protecția Animalelor lucrează constant. Chiar și așa, orice mână de ajutor suplimentară este binevenită.

‘’Dacă sunt oameni care vor să vină săptămâna viitoare să ne ajute la amenajare și la curățenie ar fi minunat, facem apel la voluntariat, vom încuraja mereu astfel de acțiuni’’, a mai declarat Hilde Tudora.