Multe pisici bătrâne au artrită. De fapt, un studiu al unei echipe de cercetători de la College of Veterinary Medicine a arătat că 90% dintre pisicile de peste 12 ani au forme ale acestei afecțiuni, arată PetMD.

Din păcate, condiția este rareori diagnosticată, pentru că pisicile știu să ascundă disconfortul. Înainte să-ți prezentăm recomandări pentru dietă, hai mai întâi să vezi care sunt semnele unei posibile artrite:

Are dificultăți când se spală, mai ales în partea posterioară a corpului;

Se cațără și sare cu dificultate. Dacă pisica nu mai poate ajunge în locurile înalte pe care le prefera, atunci cauza poate fi ceva mai mult decât îmbătrânirea;

O stare proastă generală pe care nu o avea înainte și care poate fi cauzată de durere;

Pierderea masei musculare;

Rigiditate, mai ales după odihnă.

Ce dietă trebuie să aibă o pisică cu artrită

Nu există o formulă care să se aplice fiecărei feline, dar medicul veterinar poate veni cu un plan astfel încât să amelioreze afecțiunea și simptomele. Este esențial ca aceasta să îndeplinească mai multe scopuri, cum ar fi:

Să promoveze sănătatea articulațiilor: sunt necesare suplimente pentru menținerea articulațiilor și cartilajelor, pe bază de omega-3, condroitină și glucozamină;

Să mențină o greutate optimă: greutatea în plus nu face decât să pună o presiune suplimentară asupra sistemului osos, ceea ce va duce la creșterea durerii și inflamației. O pisică ce suferă de artrită trebuie să fie mai slabă, dar în același timp, nu atât de slabă încât să-i afecteze sănătatea și alte funcții;

Menținerea musculaturii: pisicile cu artrită tind să nu fie atât de active, iar ca rezultat, vor pierde masă musculară. Așadar, pisicile cu artrită au nevoie de o dietă bogată în proteine, cu un procent de cel puțin 35%.

Nu există o formulă care să se potrivească tuturor pisicilor. De aceea, trebuie să mergi cu pisica ta la veterinar, iar împreună cu acesta, să stabiliți un program alimentar clar pentru felină.

Cum să schimbi obiceiurile alimentare ale pisicii

De regulă, felinele au preferințe solide în ceea ce privește mâncarea, iar schimbarea acesteia nu este un proces simplu. Cu alte cuvinte, pisicile sunt pretențioase, dar poți face tranziția lent. Poți amesteca noile produse alimentare cu cele cunoscute și preferate de felină. Gradual, vei crește cantitatea de mâncare nouă.

Dacă, într-un anumit moment, pisica ta nu mai vrea să mănânce, revino la proporția de dinainte și reia procesul de acolo.

Ca să afli mai multe despre artrita la pisici, îți recomandăm să vizionezi și videoul de mai jos: