Motanul Conan, pe când avea 6 luni, a fost adoptat de echipa care asigură securitatea sediului Worldwide Corporate Center din Manila, Filipine. Într-o capitală unde mii de pisici trăiesc pe străzi, Conan a ajuns răsfățatul agenților de pază și al trecătorilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Conan, motanul adoptat de paznicii unui turn de birouri din Manila

Deși pisicile nu au competenţele câinilor în materie de pază, ci au tendinţa de a adormi în post, agenţii de securitate, care muncesc câte 12 ore în ture ce pot deveni plictisitoare, apreciază prezenţa lor.

Conan a fost salvat de mic de o menajeră care l-a găsit în parcarea unui imobil. El a devenit pisoi de pază din întâmplare, după moartea predecesorului său, Mingming. Paznicii îndoliaţi căutau o companie care să le ușureze turele de serviciu, așa că au decis să-i ofere această oportunitate lui Conan, transmite VN Express.net.

Faima pisoiului a depășit granițele țării

Imaginile cu Conan au fost distribuite masiv pe Facebook. Motanul poartă o vestă cu inscripţia “securitate” în timp ce stă întins pe un birou, lângă o fotografie în mărime naturală a predecesorului său, Mingming.

Conan face parte din grupul de 10 feline care locuiește la sediul Worldwide Corporate Center, un imobil de birouri şi de comerţ, unde felinele sunt binevenite. Angajaţii cotizează bani pentru a le cumpăra hrană.

Chiar dacă are o viaţă bună, Conan nu pare entuziasmat să-şi ajute colegii să îndeplinească sarcinile de serviciu, cum ar fi să verifice bagajele clienţilor şi angajaţilor la intrarea în clădire. Pisoiul preferă să se relaxeze în faţa cafenelei din apropiere sau să se joace cu o minge spre încântarea trecătorilor.

“Uneori oamenii îl îmbrăţişează pentru că este foarte blând”, a spus agentul de securitate Aljon Aquino, care se amuză tachinându-l uşor pe Conan cu bastonul din dotare.

View this post on Instagram A post shared by Almost (@almost.co)

