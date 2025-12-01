Cu ocazia Zilei Naționale a României, realizăm o retrospectivă a anului 2025, prin care observăm cum s-au făcut remarcate animalele de companie. De la campionate europene, târguri și un campionat mondial, pisicile și câinii au reușit să-și facă mândri stăpânii.

Cel mai frumos motan la nivel european

Anul acesta a debutat, în luna februarie, cu Campionatul European Felin, care a avut loc în Varșovia. Printre concurenții participanți s-a numărat și Nexus, un motan din rasa British Short Hair în vârstă de 8 luni. Nexus a primit titlul de Campion European din Polonia. A fost pentru prima dată când un motan român a primit acest titlu, recunoscând astfel poziția importantă pe care România o are în Federația Felină Internațională. Nexus a participat și la Campionatul Mondial Felin, organizat la Romexpo și a fost printre favoriții concursului.

Motanul care a luat titlul de campion mondial la Romexpo

Un motan din rasa Norvegian Alb de Pădure, născut în România, a fost numit campion mondial al anului 2025. Wild Forest’s Nordri, a concurat împotriva a 750 de feline din 38 de țări europene și internaționale. Victoria a fost mai semnificativă deoarece fiul său, Wild Forest’s Prosecco, a obținut Cupa Scandinaviei. Cupa Scandinaviei este considerată cea mai aprigă competiție a felinelor, unde participă predominant pisici din rasele Main Coon și Siberiene. Fiul lui Nordri, Wild Forest’s Quasar în vârstă de 7 luni, a obținut titlul de „cel mai frumos motănel” în Elveția, unde locuiește acum alături de crescătorii săi. Nordri și Quasar au fost născuți din aceeași felină românească RO*Wild Forest’s.

Motanul salvat de jurnalista Sonia Simionov, vicecampion mondial

Când jurnalista Sonia Simionov l-a găsit pe Spark, nu părea să aibă multe șanse de viață. Motanul era îngropat în nisip, furnici și nu mișca, însă Sonia l-a dus de urgență la veterinar și i-a oferit tratamente medicale și iubire necondiționată. Cu ajutorul jurnalistei, Spark a crescut și a ajuns să participe la Campionatul Mondial de Pisici de la Romexpo și a câștigat titlul de vicecampion mondial.

Ciobăneștii, vedete la Romexpo

În perioada 22-23 martie, a avut loc târgul PetExpo, dedicat tuturor iubitorilor de animale. La târg s-au făcut remarcate cele 4 rase de câini românești, care sunt recunoscute de Federația Chinologică Internațională. Ciobănescul Românesc Carpatin, Mioritic, de Bucovina și Corb au putut fi admirați la Romexpo, iar pasionații de câini au putut să vorbească cu crescătorii patrupezilor, pentru a afla cum sunt crescuți și de ce au nevoie pentru a se dezvolta armonios.

În slujba animalelor, indiferent de zi

De 1 decembrie, amintim de protestele care au avut loc cu scopul de a atrage atenția asupra drepturilor animalelor. Pe 3 septembrie, la Casa Presei Libere, a avut loc un protest împotriva adăposturilor private și a eutanasierilor în masă. O lună mai târziu, pe 4 octombrie, a fost organizat un marș cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor. Participanții au cerut mai mult respect pentru animale și mai multă protecție decât oferă legislația.

În prezent, România este pe locul 1 în Europa la persoane care dețin pisici și pe locul la câini de companie. Aproape jumătate dintre gospodăriile românești dețin cel puțin o felină, de rasă sau nu. Pe următoarele poziții se află Polonia și Letonia.

