Jucăriile pentru animale ocupă un loc tot mai important în coșul de cumpărături al stăpânilor, însă odată cu această creștere apare și o preocupare majoră: siguranța. Potrivit unui sondaj realizat de PETS International și Yummypets, jucăriile pentru animale devin din ce în ce mai variate și populare, dar mai mult de jumătate dintre proprietarii din Europa și America (56%) au experimentat îngrijorări legate de siguranță în momentul achiziției.

Ce îi oprește pe stăpâni să cumpere o jucărie

În ultimul an, mulți proprietari au evitat anumite jucării din cauza riscului perceput. Printre principalele motive se numără:

Ingerarea unor părți mici – 83%

Pericolul de sufocare – 76%

Componente ascuțite sau periculoase – 58%

Materiale de slabă calitate – 51%

Alte riscuri, precum posibilele leziuni oculare (27%) sau reacțiile alergice (20%), au fost menționate mai rar, dar rămân totuși preocupări reale pentru o parte dintre respondenți, notează GlobalPETS.

În total, aproape 2.000 de proprietari de animale din Marea Britanie, Franța, SUA, Canada, Brazilia și Mexic au participat la sondaj. Iar dintre toate criteriile de selecție, siguranța a fost cea mai importantă: 7 din 10 persoane au declarat că acesta este principalul aspect atunci când aleg o jucărie.

Ce jucării evită stăpânii de câini și pisici

Pentru câini

Peste 80% dintre proprietarii de câini evită jucăriile pe care nu le consideră sigure. Printre cele mai evitate se numără:

Oasele din piele crudă (rawhide) – 53%

Oasele cu măduvă – 42%

Jucăriile din pluș – 33%

Jucăriile din sfoară – 14%

Pentru pisici

În rândul stăpânilor de pisici, îngrijorarea este ușor mai scăzută – aproximativ 6 din 10 evită anumite jucării. Cele mai ocolite sunt:

Jucăriile cu laser – 28%

Jucăriile cu sfoară – 22%

Jucăriile cu pene – 20%

Plușurile – 15%

Jucăriile tip undiță – 9%

Materialele – un criteriu tot mai important

Calitatea materialelor contează pentru 51% dintre participanți. Mulți dintre ei evită anumite materiale, precum:

Lemnul – evitat de 22%

Plasticul – 28%

Siliconul – 32%

În schimb, sunt preferate:

Sfoara – 57%

Țesăturile textile – 56%

Materialele naturale sau eco-friendly (canepa, fibre reciclate) – 51%

Cauciucul – 44%

Lipsa unui standard clar de siguranță

Deși jucăriile pentru copii sunt puternic reglementate, jucăriile pentru animale nu au încă un set de norme standardizate pe care producătorii să fie obligați să le respecte. În prezent, ele se încadrează doar în legislații generale privind siguranța produselor, precum:

Consumer Product Safety Commission (SUA)

General Product Safety Directive (UE)

Atât Uniunea Europeană, cât și Marea Britanie au și reglementări specifice privind substanțele chimice (REACH), care enumeră componente ce pot afecta sănătatea și trebuie evitate.

Asociația Americană a Producătorilor de Accesorii pentru Animale subliniază faptul că ftalații (plastifianți) și vopselele pe bază de plumb sunt printre cele mai îngrijorătoare substanțe folosite uneori în jucării, fiind asociate cu dereglări endocrine.