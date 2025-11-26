Autorităţile chineze au dezvăluit miercuri un plan de stimulare a consumului în a doua mare economie a lumii, detaliind măsuri care includ promovarea înlocuirii bunurilor de consum în zonele rurale şi domenii precum “animale de companie, anime-uri şi jucării la modă”, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Măsurile au fost anunţate miercuri de Ministerul Comerţului din China şi de alte câteva ministere, Banca Centrală şi principalul organism de reglementare a pieţei.

“Vom coordona extinderea cererii interne şi aprofundarea reformei structurale a ofertei”, se arată în comunicatul publicat miercuri, în care se adaugă faptul că până în 2030 “contribuţia consumului la creşterea economică va creşte constant”.

Autorităţile au îndemnat la dezvoltarea de produse destinate vârstnicilor şi copiilor, inclusiv încălţăminte şi îmbrăcăminte, precum şi “produse de consum” cum sunt animalele de companie, hainele la modă şi jucăriile. De asemenea, autorităţile vor încuraja dezvoltarea de roboţi casnici, electrocasnice inteligente şi produse de inteligenţă artificială.

Liderii de la Beijing semnalează prin aceste măsuri o schimbare mai accentuată către sprijinirea consumului în următorii cinci ani, deoarece spaţiul limitat pe zona de investiţii şi încetinirea exporturilor au expus vulnerabilităţile economiei chineze.

În luna octombrie, oficialii chinezi au anunţat ca vor creşte proporţia investiţiilor guvernamentale pentru mijloacele de trai ale oamenilor şi vor majora “semnificativ” procentul consumului gospodăriilor în PIB, în următorii cinci ani.