13.000 de porci au murit într-un incendiu uriaș provocat de o dronă rusească în nord-estul Ucrainei. Animalele erau adăpostite în opt clădiri

Un atac cu dronă lansat de armata rusă a provocat vineri un incendiu de proporții la o fermă de porci din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov, nord-estul Ucrainei. Serviciul ucrainean pentru situații de urgență a anunțat că aproximativ 13.000 de animale au pierit în flăcări, în timp ce un angajat al fermei a fost rănit.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

„Circa 13.000 de porci au murit în urma unui atac cu dronă rusesc asupra unei exploataţii agricole din comuna Novovodolazka”, în regiunea Harkov (nord-est), a transmis Serviciul ucrainean pentru situaţii de urgenţă, citat de Agerpres.

Animalele, victime colaterale ale războiului din Ucraina

Fotografiile publicate de echipele de intervenție arată cadavre de porci îngrămădite și înnegrite de flăcări, sub acoperișurile prăbușite ale grajdurilor. Animalele erau adăpostite în opt clădiri, cu o suprafață totală de peste 13.000 de metri pătrați. Toate aceste structuri au fost distruse complet în urma incendiului provocat de atacul rusesc.

Nu este prima dată când animalele devin victime ale bombardamentelor. În septembrie, șapte cai au fost uciși în regiunea Kiev, după ce un centru ecvestru a fost lovit în timpul unui atac de mare amploare. De asemenea, grădini zoologice din mai multe orașe ucrainene au suferit pagube în urma bombardamentelor. În iunie, un berbec a fost ucis la grădina zoologică din Odesa.