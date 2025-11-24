Alba: Cetăţean muşcat de câini în faţa Palatului de Justiţie

Un cetăţean a fost muşcat luni, în faţa Palatului de Justiţie din Alba Iulia, de câinii cu care un bărbat, aflat, se pare, în stare de ebrietate, ar fi încercat anterior să pătrundă în clădire, transmite Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, Raul Crişan, a declarat, pentru Agerpres, că un cetăţean din judeţul Alba, care s-ar fi aflat “în stare vădită de ebrietate”, a intenţionat să intre cu mai mulţi câini în clădirea în care se află Curtea de Apel Alba Iulia şi Instituţia Prefectului Alba, fiind oprit de jandarmi.

Ulterior, în faţa clădirii, doi dintre câini, care nu aveau lesă, l-au muşcat de mână pe un cetăţean, acesta primind îngrijiri de la jandarmi, până la sosirea unei ambulanţe.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional, conform Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, şi i s-a întocmit proces-verbal de sesizare privind neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc, a precizat Raul Crişan.