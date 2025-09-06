Asigurarea pentru animale de companie: Un colac de salvare în fața costurilor veterinare tot mai mari

De la yoga pentru câini la concursuri de surfing, americanii găsesc tot felul de moduri creative de a se conecta cu animalele lor de companie. Aceste momente de bucurie reflectă un adevăr profund: animalele ne sunt esențiale pentru bunăstarea noastră emoțională și fizică. De fapt, 98% dintre proprietarii de animale de companie declară că se bucură de cel puțin un beneficiu pentru sănătate datorită companionilor lor blănoși, iar mai mult de 1 din 5 afirmă că un medic sau un terapeut le-a recomandat să-și ia un animal de companie pentru a-și îmbunătăți sănătatea mintală.

În condițiile în care costurile serviciilor veterinare au crescut cu 60% în ultimul deceniu, tot mai multe familii se confruntă cu decizii sfâșietoare. Adăposturile pentru animale sunt copleșite, numărul animalelor abandonate depășind cu mult adopțiile. Costurile ridicate ale îngrijirii veterinare sunt un factor major care agravează această problemă, iar o soluție practică este asigurarea pentru animale de companie.

Asigurarea, un salvator pentru familiile cu animale

Asigurarea pentru animale de companie oferă o soluție concretă, în special pentru familiile cu venituri mai mici. Proprietarii de animale sunt profund devotați companionilor lor – 92% spun că nu ar renunța niciodată la ei, iar 35% afirmă că prețul nu contează atunci când vine vorba de îngrijirea lor. Asigurarea ajută la transformarea acestui angajament în realitate, făcând îngrijirea accesibilă atunci când contează cel mai mult, notează PR Newswire.

În 2024, Independence Pet Holdings (IPH) a asigurat 2,7 milioane de animale de companie și a plătit peste 1 miliard de dolari în daune, ajutând mii de animale să primească îngrijirea esențială de care aveau nevoie. Un sondaj arată că, la o factură veterinară de 2.500 de dolari, 55% dintre proprietari ar lua în considerare eutanasia din motive financiare. În cazul daunelor care au depășit această sumă, peste 70% dintre acestea au avut ca rezultat costuri suportate de proprietar sub acest prag.

“Animalele sunt parte din familie și nimeni nu ar trebui să fie nevoit să aleagă între sănătatea animalului său și stabilitatea financiară”, a declarat Kirk Haggard, CEO al IPH.

Un apel la acțiune

Cu costuri totale pe durata vieții unui animal care pot depăși 34.000 de dolari pentru un câine și 32.000 de dolari pentru o pisică, iar doar 4% dintre animalele de companie din SUA fiind asigurate, specialiștii în domeniu atrag atenția asupra importanței unei participări mai largi la sistemul de asigurări. O participare mai mare poate stabiliza primele și poate asigura acces echitabil la îngrijire pentru toți.

Pentru părinții de animale care caută îndrumare, companii precum PetPlace oferă sfaturi de încredere, susținute de medici veterinari, pentru fiecare etapă a vieții unui animal de companie – de la alegerea asigurării potrivite la sfaturi de prevenție și sănătate.

În paralel, campanii pentru adopția animalelor din adăposturi își propun să încurajeze familiile să înceapă aventura alături de un animal de companie printr-un gest nobil. Animalele din adăposturi sunt de obicei deja sterilizate/castrate, vaccinate și microcipate, oferind atât recompense emoționale, cât și economii financiare.

Toate aceste eforturi urmăresc un scop comun: să mențină animalele acolo unde le este locul, sănătoase și iubite, acasă, alături de familiile lor.

