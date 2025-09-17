Au pisicile prieteni? Experții scot la iveală adevărul cu privire la prieteniile dintre feline și alte animale

Pisicile domestice au trăit pe lângă oameni timp de 10.000 de ani. Aveau (și au în continuare) o funcție extrem de importantă, ținând sub control populația de rozătoare din gospodării. Dar astăzi au încă un rol important, acela de a fi companionii noștri.

Ne bucurăm că avem lângă noi aceste mici feline și îi considerăm prieteni sau chiar familie. Iar acest sentiment poate fi reciproc, întrucât pisicile arată deseori afecțiune și ne caută prin casă și aleg să petreacă timpul cu noi, arată Science Alert.

Mai mult decât atât, există dovezi că pisicile folosesc diverse moduri de comunicare cu stăpânii lor. Chiar și așa, pisicile rămân independente și nu au mereu chef de oameni. Dar pot forma prietenii și cu alte animale?

Un comportament complex

Știm foarte bine că pisicile nu sunt deloc animale simple, iar relațiile lor cu alte vietăți din mediu sunt de asemenea destul de complicate. De aceea, trebuie să vedem cum arată o prietenie a unei pisici.

Acest comportament poate include spălatul reciproc, mai ales dacă legătura este între două pisici. Atingerea este un limbaj foarte comun, iar frecarea capului de alt membru al speciei este un alt mod de a arăta afecțiune.

Firește, petrecerea timpului împreună sau joaca sunt alte indicii clare că există o legătură de prietenie între cei doi membri ai familiei.

Există însă și neînțelegeri iar unele pisici ajung să se bată sau să se urmărească. Totodată, acestea nu fac eforturi pentru împăcare, ci vor continua să se evite reciproc. O astfel de atmosferă este stresantă pentru pisici și din acest motiv, împăcarea va fi foarte dificilă.

Studiile arată că cele mai mari șanse de formare a unei relații de prietenie sunt în cazurile în care:

Ambele pisici sunt femele;

Au crescut împreună – este un caz ideal pentru crearea unei relații de prietenie dintre un câine și o pisică

Au un grad de rudenie.

Totodată, relații bune de prietenie se pot stabili și între pisici care au fost castrate/sterilizate.

Pot avea prieteni care stau afară?

Chiar și pisicile de interior sunt posesive și au instincte puternice, deci întâlnirea cu o pisică de afară poate rezulta într-o confruntare. Dar studiile arată că, de regulă, aceste contacte au loc fără conflicte.

De asemenea, pisicile care sunt lăsate și afară pot avea conflicte între ele, pentru că aduc în casă mirosuri străine. Altă problemă o reprezintă relația cu fauna, în special cu păsările. În Statele Unite și Australia, este cunoscut faptul că pisicile domestice afectează ecosistemul.

Pisicile și câinii pot trăi în armonie?

Așa cum am precizat și mai sus, da, pisicile și câinii pot trăi în armonie, mai ales dacă aceștia cresc împreună de mici. Dacă nu este cazul, atunci este nevoie de o perioadă mai lungă de familiarizare, astfel că relația se va dezvolta treptat.

Desigur, la fel ca în fiecare situație, contează foarte mult temperamentul animalelor. Dar cercetătorii au observat că pisicile de interior sunt mai prietenoase cu câinii decât cele care trăiesc în special afară. Acest fapt are și o explicație simplă. Pisicile care trăiesc afară întâlnesc mai mulți câini, iar aceștia, de regulă, nu sunt încântați să o vadă.

Care este cel mai bun prieten al pisicii?

Nu putem avea un răspuns clar la această întrebare, dar sunt șanse bune ca acesta să fii chiar tu. Altfel, dacă ai mai multe pisici sau alte animale, se pot crea legături strânse de prietenie între ele. Așa cum am văzut în acest articol, pisicile sunt complicate și capricioase și își aleg prietenii cu grijă.

Ca să mărești șansele ca pisicile să se împrietenească cu toți membrii familiei, creează un mediu cât mai relaxant, cu multe jucării și spații înalte. O felină care nu este stresată este una mai prietenoasă. Cel puțin, așa vei evita conflictele dintre prietenii tăi blănoși.

Putem rămâne optimiști, mai ales că unele pisici pot crea legături de prietenie cu absolut orice vietate: