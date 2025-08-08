Avem sau nu voie să îngrijim pisicile fără stăpân? Ce spune șefa Biroului pentru Protecția Animalelor din Sectorul 1 (VIDEO)

Deși sunt mereu înconjurate de oameni, pisicile fără stăpân sunt singuratice. Sunt ignorate, ocolite și nu multe persoane sunt dispuse să se oprească să le hrănească sau să ofere puțină atenție.

Dacă îți dorești să îngrijești o pisică fără casă, află în acest articol ce spune Isabela Oprea, șefa Biroului pentru Protecția Animalelor din Sectorul 1 al Capitalei, despre acest subiect.

Ce spune legea despre îngrijirea animalelor fără stăpân

Potrivit Legii nr 205/2004 privind protecția animalelor, toate patrupedele, indiferent dacă aparțin de cineva sau nu, au dreptul la îngrijire și la condiții de viață normale. Unii ar putea considera hrănirea animalelor străzii ilegală, însă legislația aflată în vigoare încurajează îngrijirea acestora.

Isabela Oprea recomandă hrănirea pisicilor într-un mediu ferit, umbros, unde nu trebuie lăsate ambalaje sau resturi de mâncare.

Legea prevede că violența împotriva animalelor este o contravenție și se pedepsește cu închisoare de la 2 până la 7 ani.

