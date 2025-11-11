Spre deosebire de mamifere, reptilele pot absorbi apa prin piele. Astfel, ca să rămână hidratate, nu trebuie să bea prea multă, ci, pur și simplu, trebuie să se scalde. Reptilele sălbatice nu au această problemă, pentru că se îmbăiază singure. Totuși, dacă ai un terariu cu o șopârlă sau un șarpe, trebuie să îi oferi hidratarea necesară, precizează PetMD.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum faci baie unei reptile depinde, într-o anumită măsură, de specie. Totuși, există câteva reguli care se aplică tuturor reptilelor. Hai să-ți arătăm care sunt:

Prima regulă este că apa trebuie să fie simplă, fără săpun sau alte produse de igienă;

Întrucât reptilele obișnuiesc să defecheze în apă, este important să schimbi apa des;

Temperatura apei trebuie să fie călduță, confortabilă la atingerea noastră;

Durata trebuie să fie de 10 minute. Dacă este mai mult, pielea poate deveni prea moale, iar dacă este prea puțin, hidratarea va fi inadecvată;

Apa trebuie să fie suficient de adâncă încât să intre cu întreg corpul, dar nu atât de adâncă încât reptila să nu-și poată ține capul deasupra apei.

Cum faci baie șopârlelor

Cel mai bun recipient pentru a face baie șopârlei tale este un castron sau o caserolă, dar depinde de dimensiunea reptilei. Poți lăsa un astfel de recipient la discreția șopârlei, iar aceasta își va face baie când va simți nevoia.

Totodată, trebuie să ții cont de specie. Unele sunt mai iubitoare de apă decât altele, dar toate vor simți nevoia unei băi. În plus, baia poate fi folosită și pentru curățarea pielii moarte. Poți folosi și o perie moale și, în acest caz, îți recomandăm să fii foarte gentil.

Țestoasele de uscat trebuie să facă baie?

Aceste reptile nu au nevoie de baie, pentru că s-au adaptat complet la mediul terestru. Totuși, pot dori să intre în apă, deci dacă ai o țestoasă de uscat, oferă-i și această posibilitate.

Trebuie să speli țestoasele de apă?

Firește, țestoasele de apă trăiesc în mediul acvatic, deci au nevoie de acvariu. Dar nu înseamnă că nu au nevoie și de apă curată din care să bea și unde să-și spele carapacea.

Și tu poți ajuta la acest proces cu ajutorul unei perii. Există și unele soluții speciale de curățare a carapacei, pentru o igienă cât mai bună.

Și șerpilor le place baia

Mulți oameni cred că șerpii nu au nevoie de spălare, dar multe dintre aceste reptile adoră să stea în apă. Dacă terariul este suficient de mare, poți amenaja un loc cu apă puțin adâncă. La fel ca la șopârle, scăldarea le ajută la înlăturarea pielii moarte.