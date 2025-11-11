Modelul și influencerul american Sarah Stage a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu reacția fiului său cel mic la primirea unui cățel. În numai 2 zile, videoclipul viral a avut peste 28,5 milioane de vizualizări și peste 2,1 milioane de aprecieri pe Instagram.

De ziua lui, Logan, care a împlinit de curând 8 ani, a primit un cadou pe care și-l dorea extrem de mult: un cățel. Momentul în care băiețelul a descoperit că are un prieten patruped a fost filmat, iar reacția sa extrem de emoționantă i-a topit pe privitori.

Reacția adorabilă a fiului modelului american Sarah Stage, când primește în dar un cățel

Mai întâi, părinții sărbătoritului i-au oferit acestuia o cutie în care se aflau un cățel de jucărie și o zgardă cu inscripția numelui Teddi. Micuțul și-a îmbrățișat zâmbitor jucăria de pluș și le-a mărturisit părinților că îi place darul aniversar.

La scurt timp, în cameră a mai apărut o cutie de cadou, iar în momentul în care sărbătoritul a ridicat capacul, un cățel superb și-a făcut apariția. Logan a plâns în hohote, fiind extrem de emoționat de faptul că în sfârșit are un prieten blănos. Alături de Logan a fost și fratele lui mai mare, James, în vârstă de 10 ani, care a plâns și el de fericire. Sub ochii emoționați ai părinților, Logan l-a îmbrățișat pe cățelul cu numele Teddi, de care s-a îndrăgostit la prima vedere.

Logan le-a mulțumit din suflet părinților, pentru cel mai frumos dar pe care putea să–l primească: un prieten cu blană.

„Logan a așteptat toată viața lui acest moment. Ne-am gândit să împărtășim cu voi acest moment special pentru familie. Toți plângeam de fericire și suntem foarte bucuroși că avem un nou membru în familie”, a transmis Sarah Stage în dreptul videoclipului publicat pe rețelele sociale.

Ulterior, influencerul american le-a mulțumit tuturor pentru aprecieri și le-a dat mai multe detalii despre cățelul care a adus lacrimi de fericire în familie.

„Teddi este o binecuvântare în familia noastră. Băieții sunt obsedați de el. Am ales rasa Maltipoo după ce am cercetat rasele hipoalergenice, ținând cont de alergiile soțului meu și ale lui Logan. Teddi are 6 luni și aproape 2 kilograme”, a transmis Sarah Stage pe Instagram.

Cei care au privit imaginile au fost impresionați de reacția sărbătoritului, dar și de cea a fratelui mai mare, care s-a bucurat la fel de mult de primirea unui nou membru în familia lor.