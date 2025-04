Britanicii cheltuiesc peste 2 miliarde de euro pe an pentru aniversările animalelor de companie

Iubirea pentru animalele de companie atinge cote record în Marea Britanie, unde proprietarii nu se mai limitează doar la hrană de calitate și plimbări în parc. Un nou studiu realizat de retailerul online de felicitări Moonpig arată că aproape două treimi dintre britanici (64%) sărbătoresc ziua de naștere sau aniversarea adopției animalului lor de companie în fiecare an, notează Dogs Today.

Generațiile tinere sunt cele mai implicate în acest trend, cu 83% dintre tinerii din generația Z și 79% dintre millenniali care au organizat deja petreceri pentru animalele lor. Dintre cei care nu au făcut-o încă, 14% spun că s-ar gândi să o facă pe viitor. În rândul proprietarilor de câini, 68% sărbătoresc zilele de naștere, iar 62% dintre deținătorii de pisici obișnuiesc același lucru.

Jumătate dintre britanicii chestionați au recunoscut că au semnat o felicitare „din partea” animalului lor de companie, iar 47% au cumpărat chiar o felicitare specială pentru acesta. Femeile sunt mai atente la detalii, 58% dintre ele semnând în numele animalului, comparativ cu 46% dintre bărbați. Cei mai entuziaști cumpărători de felicitări pentru animale sunt persoanele cu vârsta între 25 și 34 de ani.

În medie, un proprietar britanic cheltuiește aproximativ 95 de euro pentru cadouri de ziua animalului de companie. La nivel național, aceste cheltuieli se ridică la peste 2 miliarde de euro anual în Marea Britanie.

Trei din cinci participanți la studiu au declarat că au cumpărat cadouri de ziua animalului, cele mai populare fiind:

Atât bărbații, cât și femeile oferă cadouri sau răsfățuri animalelor, dar femeile (67%) preferă plimbările în plus și joaca, în timp ce bărbații (63%) aleg mâncarea gourmet. Jucăriile de ros rămân însă alegerea numărul unu pentru ambele categorii.

Petrecerile aniversare pentru animalele de companie sunt tot mai populare în Marea Britanie, 58% dintre stăpânii de câini și 62% dintre deținătorii de pisici alegând să posteze pe rețelele sociale despre aceste evenimente.

Elizabeth Cuevas, o tânără britanică ce a organizat prima aniversare a motanului ei, povestește:

„Am vrut să îi fac o petrecere fiindcă era primul animal pe care îl luam cât locuiam singură, și era o ocazie specială. Ziua lui este chiar de Revelion, deci a fost un motiv în plus de sărbătoare. Am invitat doar câțiva prieteni apropiați și toți au spus că e o idee simpatică și distractivă. Am cheltuit cam 100 de euro pe jucării, un tort mic și lumânări. Cel mai frumos moment a fost să-l văd cum mănâncă din tortul lui și se joacă.”