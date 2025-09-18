Câinele care a atacat-o și ucis-o pe femeia de 70 de ani din Caraș-Severin, interzis în Marea Britanie: „O rasă cu potențial agresiv mare. Dacă este crescut necorespunzător, poate deveni dificil. Dar poate fi și un bun companion” / Recomandările instructorului canin pentru rasa American Bully

Săptămâna trecută, o femeie de 70 de ani și-a pierdut viața în Caraș-Severin după ce a fost atacată de propriul câine, un exemplar din rasa American Bully. Câinele ar fi atacat-o din senin, în timp ce femeia se afla în grădina casei, iar forțe impresionante au fost chemate la fața locului pentru a scoate trupul din colții animalului.

Într-un final, câinele a fost eutanasiat. Pentru femeie nu s-a mai putut face nimic. Instructorul canin Mihai Nae a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt caracteristicile acestei rase și cum poate fi diminuată agresivitatea ei.

American Bully, un mix de rase Pitbull

American Bully este o rasă cu mai multe tipuri omologate de ABKC . Există tipologiile Poket, Standard, Clasic și XL. Mulți susțin că este o rasă nouă și că ar fi încă în studiu. În realitate, nu este o rasă atât de nouă încât să nu fi fost timp să fie analizată din punct de vedere temperamental. Cu toate acestea, crescătorii susțin că, dacă este crescut necorespunzător, acest câine poate deveni dificil.

Rasă proiectată pentru companie

Această rasă a fost proiectată pentru companie, dar în același timp, American Bully poate fi și un paznic foarte bun. Totuși, pedigreeul este extrem de important. Linia genetică a câinelui va păstra proporțiile corecte anatomice cât și de temperament pe care rasa ar trebui să le aibă.

American Bully nu trebuie sub nicio formă împerecheat cu niciun alt tip de rasă care îi seamănă. A produce corcituri între această rasă și alt tip de molosoid ar fi o greșeală. Este la bază un American Pitt Bull Terrier mai musculos, dar care a fost creat pentru a fi capabil să se controleze mai ușor și să aibă abilități de câine de companie.

Educația și socializarea, esențiale

Se recomandă ca American Bully să fie educat la timp, hrănit corespunzător și socializat. „Nu am întâlnit niciun American Bully din nicio categorie care să nu se poată controla sau care să devină irascibil. Este un câine impunător care își poate apăra stăpânul, dar poate fi un companion desăvârșit chiar și pentru cei care au copii. Am întâlnit familii în care existau copii, chiar și bebeluși și aveau această rasă din categoriile XL și Standard. Niciodată nu au existat probleme,” a declarat Mihai Nae pentru Pets&Cats.

American Bully, interzis în Marea Britanie

În Marea Britanie, o anumită versiune a rasei a făcut probleme și a fost interzisă. „Eu cred cu tărie că, undeva, ceva nu a fost respectat. Nu am avut experiența unui junior din această rasă care să arate dificultăți în relația cu exteriorul sau cu familia. Nu poți cumpăra un American Bully adevărat la un preț mic, ceea ce înseamnă că prețul puiului se reflectă în tot ceea ce înseamnă viitorul câinelui în relația cu stăpânul și în sănătatea câinelui,” a mai spus Mihai Nae.

