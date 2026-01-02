Câinii nu mint, oamenii da! Cum starea noastră de spirit ne face să interpretăm greșit fericirea și tristețea animalelor de companie – studiu

Câinii au fost „cei mai buni prieteni ai omului” mii de ani, timp suficient de lung încât să ne cunoaștem unii pe alții. Cu toate acestea, un studiu realizat de Laboratorul de Științe Canine al Universității de Stat din Arizona (SUA) sugerează că oamenii ar putea să nu fie întotdeauna cei mai buni cititori ai emoțiilor patrupedelor.

Cercetătorii Holly Molinaro și Clive Wynne au descoperit că percepțiile proprietarilor asupra emoțiilor câinilor lor pot fi influențate de propria dispoziție, ceea ce înseamnă că interpretarea sentimentelor animalului este mai subiectivă decât am crezut.

Emoțiile câinilor în funcție de context

Studiile anterioare realizate de Molinaro și Wynne arătaseră că oamenii își ajustează judecata în funcție de circumstanțe. De exemplu, câinele în parc poate fi perceput mai fericit decât atunci când face baie, indiferent de semnalele pe care le transmite prietenul blănos.

„Chiar dacă oamenii cred că știu ce simte câinele lor, am descoperit că judecăm emoțiile patrupedului în funcție de situație”, susține Molinaro.

În noul studiu, cercetătorii au explorat cum starea de spirit a proprietarului poate modifica interpretarea emoțiilor câinilor. Aceștia au recrutat 300 de studenți care au vizionat videoclipuri cu câini prezentând stări emoționale pozitive, neutre sau negative. Pentru a elimina factorii externi, fundalurile videoclipurilor au fost întunecate, astfel încât participanții să se concentreze doar pe expresiile canine.

Primul experiment: starea de spirit și percepția emoțiilor canine

Participanții au fost inițiați în stări de spirit pozitive, neutre sau negative folosind imagini fără legătură cu animalele (peisaje, oameni), o metodă standard în psihologie pentru inducerea dispoziției.

Deși această pregătire a afectat emoțiile participanților, nu a influențat semnificativ modul în care aceștia au perceput emoțiile câinilor din videoclipuri, spre surprinderea cercetătorilor.

Al doilea experiment: amorsarea specifică speciei

În al doilea experiment, Molinaro și Wynne au folosit imagini exclusiv cu câini, pentru a induce stări de spirit pozitive, neutre sau negative. Iar rezultatele i-au uimit:

Participanții pregătiți pentru emoții pozitive au perceput câinii ca fiind mai triști decât erau în realitate.

Participanții din grupul cu emoții negative au evaluat câinii ca fiind mai fericiți decât erau.

Acest lucru sugerează că prejudecățile noastre în interpretarea emoțiilor canine joacă un rol mult mai mare decât se credea anterior.

„Numai în Statele Unite se estimează că există 80 de milioane de câini. Așa că depunem eforturi mari pentru a încerca să ajutăm oamenii și animalele să conviețuiască”, a spus Wynne.

Cercetările de acest gen ar putea contribui la îmbunătățirea bunăstării animalelor și la eforturile de reabilitare a animalelor de companie agresive, anxioase sau stresate.