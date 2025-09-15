Când iubirea pentru animale se întâlnește cu pasiunea pentru fotografie. Cum reușește fotografa Adriana Mocan să surprindă personalitatea animalelor în imagini: „Le arăt lumii exact așa cum le văd eu: incredibile” | INTERVIU

Adriana Mihaela Mocan este o tânără din Timișoara care și-a descoperit pasiunea pentru fotografie încă din copilărie. Tot de mică, Adriana s-a îndrăgostit iremediabil de animale și a decis să îmbine cele două mari iubiri. Așadar, cu un aparat foto, Adriana surprinde personalitățile minunate ale animalelor pe care le întâlnește. În calitate de fotograf voluntar, Adriana a fotografiat o mulțime de căței din adăpost, ajutându-i astfel să fie văzuți de adoptatori. Vedetele ședințelor ei foto rămân, totuși, cele trei pisici ale sale, toate adoptate: Pixie, Chilly și Sushi. Pentru cea de-a treia pisicuță Adriana a fost mai întâi foster, dar felina n-a mai vrut să se despartă de ea, așa că a fost primită definitiv în familie. Adriana Mihaela Mocan a oferit un interviu pentru Pets&Cats, unde a povestit de ce a ales să fotografieze animale în detrimentul oamenilor și care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpină în timpul ședințelor foto.

Interviu cu Adriana Mihaela Mocan, fotograf amator de animale

Pets&Cats: Adriana, ești fotografă amatoare de animale. Cum ți-ai descoperit această pasiune pentru fotografie și cum ai decis sa te îndrepți spre fotografierea animalelor și nu a oamenilor, de exemplu?

Adriana Mocan: Pasiunea pentru fotografie am descoperit-o de mică. Țin minte că în urmă cu 15-20 de ani, mătușa mea își cumpărase o cameră foto digitală și am devenit obsedată să fac poze cam la orice era în jurul meu. Mi se pare că lumea e plină de lucruri, detalii, momente frumoase și am simțit mereu nevoia să împărtășesc cu cei din jurul meu emoția pe care o simt atunci când le văd. Orientarea către animale a venit deoarece am observat că la oameni, atitudinea se schimbă atunci când sunt în fața camerei: fie devin timorați, fie pozează, în timp ce animalele rămân adevărate, rămân sincere.

Pets&Cats: Când ai început să iubești animalele și de cât timp le fotografiezi?

Adriana Mocan: Iubirea pentru animale cred că a fost acolo mereu, chiar dinainte să îmi pot aminti. Îmi spune mama uneori o poveste pe care eu o știu doar din vorbele ei, despre cum ofeream cândva iarbă să mănânce unui câine care era de 2-3 ori mai mare decât mine la momentul respectiv. Primul meu animal de companie a fost totuși un papagal (peruș) cu care îmi împărțeam tot timpul petrecut în casă și era implicat în orice activitate. Fotografia de animale a început pentru mine acum 6-7 ani, odată cu primul meu aparat foto. Am simțit atunci că pot „să le fac dreptate”, arătându-le lumii exact așa cum le văd eu: incredibile.

Pets&Cats: Ți-ai dorit vreodată să transformi această pasiune într-o carieră full time?

Adriana Mocan: Sinceră să fiu, m-am gândit la un moment dat cum ar fi să transform asta într-o carieră full-time. Dar apoi am realizat că nu vreau să stric sentimentul de joacă și libertate pe care mi-l oferă fotografia, adăugând deadline-uri și presiune.

Pets&Cats: Ai avut vreun mentor sau ești autodidactă?

Adriana Mocan: Tot ce știu despre fotografie am învățat din propriile încercări și greșeli. Sunt sigură că un ochi antrenat își dă seama imediat că nu am studii de specialitate.

Pets&Cats: Ce particularități are fotografia de animale față de alte tipuri de fotografie?

Adriana Mocan: Îmi vin în minte doar două particularități acum. Prima ar fi că trebuie să te pui la nivelul lor, să vezi lumea prin ochii lor. Asta înseamnă că eu ajung des în genunchi, în șezut și în cazuri rare chiar pe burtă. A doua particularitate e că trebuie să îți ștergi obiectivul de două ori mai mult, din cauză că riști mereu să fie lins.

Pets&Cats: Care este cel mai mare challenge atunci când fotografiezi un animal de companie?

Adriana Mocan: Cea mai mare provocare e să nu fiu eu în atenția animalului de companie. Dacă mă așez în genunchi, foarte probabil animalul să creadă că l-am invitat la joacă sau la mângâieri. De aceea îmi place să am lângă mine pe cineva care îl cunoaște bine și îl poate ghida.

Pets&Cats: Cum reușești să surprinzi personalitatea unui animal într-o fotografie?

Adriana Mocan: Este simplu. Încerc de fiecare dată să surprind animalele fie în mijlocul unei activități care le place, fie atunci când fac ceva ce face parte din rutina lor sau le este foarte familiar. Așa le prind bucuroase, relaxate, încrezătoare — și mai ales autentice.

Pets&Cats: Folosești anumite trucuri pentru a atrage atenția animalelor (sunete, jucării, recompense)?

Adriana Mocan: La câinii din adăpost apelez la toate trucurile posibile: jucării, sunete, recompense și vreo 2 persoane care să mă ajute. Nu știu dinainte ce le place, așa că trebuie să testez. Când fotografiez orice alte animale, aceste trucuri nu sunt de obicei necesare, deoarece ele se află deja într-un cadru care le lasă personalitatea să strălucească.

Pets&Cats: Ai un tip de fotografie preferat: portrete, cadre în natură, momente spontane?

Adriana Mocan: Îmi plac mult cadrele în natură, fie că sunt între flori de câmp, frunze de toamnă sau valurile mării. Mi se par pur și simplu magice.

Pets&Cats: Ai fotografiat o mulțime de animale: câini, pisici, cai, papagali etc. Ce animal (sau chiar rasă) este cel mai ușor de fotografiat din punctul tău de vedere?

Adriana Mocan: Cu excepția unei bufnițe care m-a ținut aproape o oră cocoțată pe o scară în grădina părinților mei, nu pot spune că există un animal mai ușor de fotografiat decât altul. Totul ține de sincronizare și de a nu-l stresa.

Pets&Cats: Dacă ar fi să poți fotografia un singur animal, ce ai alege dintre toate animalele de companie și de ce?

Adriana Mocan: Dacă aș alege după propria plăcere, ar fi pisicile, pentru că sunt o sursă infinită de fascinație pentru mine. Când cred că le-am văzut în toate stările, vin cu ceva nou. Dacă aș alege după criterii de empatie, ar fi câinii, pentru că celor din adăpost fiecare poză bună le poate aduce o șansă în plus la adopție.

Pets&Cats: Ai avut sau ai acum animale de companie? Ne poți povesti despre ele?

Adriana Mocan: Desigur. Am trei pisici acum, toate adoptate. Pixie, cea neagră, este prima mea pisică, pe care am adoptat-o în ianuarie 2019. Mama și frații ei muriseră și, dintre toți, pe ea am reușit să o salvăm. Are o atitudine dominantă, de șefă a casei, și după toți acești ani încă e plină de energie. Tot în 2019 a venit și Chilly, pisica albă, timidă cu ceilalți, dar foarte iubitoare cu mine și iubitul meu – e responsabilă cu porția zilnică de „biscuiți”. Cea mai nouă este Sushi, venită în 2022 ca foster… care a rămas definitiv. Ea a decis că noi suntem familia ei și nu a mai acceptat altă variantă.

Pets&Cats: Ce imagine (sau ședință foto) realizată de tine îți e cea mai dragă și de ce?

Adriana Mocan: Am două imagini favorite. Una e cu Chilly, pentru că fiind timidă, rar își arată frumusețea în fața altora. De cinci ani e imaginea mea de lock screen. În a doua fotografie este o oaie. Am vrut să arăt că și un animal de fermă poate fi fabulos și că frumusețea e peste tot, nu doar acolo unde ne așteptăm.

Pets&Cats: Ai vreun vis fotografic: un animal anume pe care ți-ai dori să îl fotografiezi sau un loc special?

Adriana Mocan: Un vis al meu ar fi să fac mai multe ședințe foto în zăpadă. În Timișoara ninge rar, așa că deocamdată am reușit să surprind doar porumbei în zăpadă.

Pets&Cats: Cum reacționează de obicei animăluțele când le fotografiezi?

Adriana Mocan: De obicei, animăluțele reacționează în două feluri: ori vor să interacționeze cu mine, ori mă ignoră complet.

Pets&Cats: La ce tipuri de evenimente participi de obicei în calitate de fotograf de animale?

Adriana Mocan: Până acum, la toate evenimentele la care am făcut fotografii am mers în calitate de fotograf voluntar. Am participat la târguri de adopții, evenimente de strângere de fonduri pentru asociații de protecția animalelor și, din întâmplare, am fotografiat cândva niște câini alături de stăpânele lor la un eveniment SkirtBike. Mi-ar plăcea să ajung și la maratoane cu patrupezi și, desigur, la un dog show.

Pets&Cats: Îți aduci aminte de un moment amuzant de la o ședință foto cu un animal de companie?

Adriana Mocan: Aproape la fiecare ședință foto se întâmplă ceva amuzant. Nu am o întâmplare anume care să iasă în evidență, dar mereu rămân cu zâmbetul pe buze după.

Pets&Cats: Care este partea ta preferată din procesul fotografic – planificarea, momentul capturii sau editarea?

Adriana Mocan: Partea mea preferată este momentul capturii. E o senzație de euforie — știu că va ieși ceva frumos chiar înainte să văd fotografia finală.

Pets&Cats: Ai vreun sfat pentru cei care își doresc să devină fotografi pentru animale?

Adriana Mocan: Să aibă cât de des posibil camera foto la ei, pentru că nu știi niciodată când dai de un animal spectaculos sau care poate să transmită o poveste puternică.

Fotografiile minunate realizate de Adriana Mocan pot fi privite pe contul său de Instagram: thepetsphotographer.