Care este alimentația potrivită pentru pisicile senioare: Ce schimbăm după vârsta de 10 ani / Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea

Pe măsură ce pisicile înaintează în vârstă, metabolismul și nevoile lor nutriționale se modifică semnificativ. După vârsta de 10 ani, multe pisici încep să manifeste semne clinice ale îmbătrânirii: scădere în masă musculară, tulburări dentare, funcție renală compromisă sau mobilitate redusă.

În această etapă, ajustarea alimentației devine esențială pentru menținerea calității vieții și prevenirea agravării unor patologii silențioase, susține medicul veterinar Beatrice Ilea, care a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, ce anume trebuie făcut.

Alimentația potrivită pentru pisicile senioare . Ce schimbăm concret

Aport proteic de calitate superioară

Contrar unor opinii vechi, pisicile senioare nu au nevoie de mai puțină proteină, ci de proteină de calitate, ușor digerabilă. Aceasta contribuie la menținerea masei musculare și la reducerea catabolismului proteic excesiv.

Controlul fosforului și al sodiului

Pentru pisicile care prezintă începuturi de boală renală cronică (CKD), este important ca alimentația să fie adaptată prin scăderea nivelului de fosfor și, în unele cazuri, de sodiu, conform recomandărilor IRIS (International Renal Interest Society).

Suport articular

Glucozamina, condroitina și acizii grași omega-3 pot contribui la menținerea mobilității și reducerea inflamației la nivel articular.

Textura și palatabilitatea

Pisicile senioare pot avea probleme dentare sau un simț olfactiv diminuat, ceea ce face ca textura și gustul hranei să fie extrem de importante. Multe răspund mai bine la hrana umedă sau la combinații de hrană umedă cu uscată.

Suplimentare cu antioxidanți și vitamine

Complexele cu vitamina E, vitamina C, taurina și luteina pot ajuta la menținerea funcției cognitive și imunitare.

Monitorizare periodică

Se recomandă evaluarea periodică a greutății corporale, a indicelui de masă musculară și analize de sânge anuale pentru a ajusta alimentația în funcție de statusul fiziologic și patologic individual.

