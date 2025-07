Care este dieta potrivită pentru animalele cu boli hepatice: Restricții și alimente care susțin ficatul, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea

Afecțiunile hepatice sunt din ce în ce mai frecvente la câini și pisici, iar dieta joacă un rol esențial în susținerea funcției ficatului și în încetinirea progresiei bolii. Nu este vorba doar despre „ce să nu mănânce”, ci mai ales despre cum putem proteja și ajuta ficatul prin alimentație, susține medicul veterinar Beatrice Ilea.

Dieta potrivită pentru animalele cu boli hepatice

Ce trebuie evitat în dieta animalelor cu boală hepatică

Proteine de proastă calitate sau în exces – ficatul e implicat în metabolizarea proteinelor, iar un exces poate duce la acumulare de toxine (cum ar fi amoniacul).

Grăsimi saturate sau prăjeli – acestea pot îngreuna digestia și metabolizarea hepatică.

Aditivi, conservanți sau coloranți artificiali – pot agrava inflamația și solicită suplimentar ficatul.

Alimente toxice pentru ficat – cum ar fi ceapa, usturoiul, ciocolata sau strugurii (acestea sunt toxice oricum, dar mai ales pentru un ficat deja afectat).

Ce susține ficatul

Proteine ușor digerabile și de calitate superioară – precum oul, peștele alb, carnea slabă de curcan (dar în cantități moderate).

Carbohidrați ușor digerabili – orez alb fiert, cartof dulce sau dovleac pot oferi energie fără a suprasolicita ficatul.

Acizi grași Omega-3 – au efect antiinflamator, iar surse precum uleiul de pește sunt adesea recomandate (dozat corect, la indicația medicului).

Antioxidanți – cum ar fi vitamina E, C, seleniul sau silimarina (extractul de armurariu) pot sprijini regenerarea celulelor hepatice.

Diete veterinare special formulate – sunt echilibrate nutrițional, cu niveluri ajustate de proteine, sodiu și cu suplimente hepatoprotectoare deja incluse.

„În cabinet, am observat că respectarea dietei face o diferență reală în evoluția animalului. Chiar dacă la început pare greu să schimbi complet regimul, majoritatea pacienților se adaptează rapid, mai ales dacă stăpânul înțelege de ce o face. Ficatul are o capacitate fantastică de regenerare, dar are nevoie de ajutorul nostru – și de răbdare. O dietă corectă, adaptată fiecărui caz, face parte din tratament, nu e doar un „bonus”. a mai declarat, pentru Pets&Cats, Beatrice Ilea.

Citește și:

Alimentația potrivită pentru animalele cu afecțiuni renale: Adaptarea în funcție de stadiul bolii, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea

Hrănirea combinată la animalele de companie: Cum alternezi corect hrana uscată, umedă și recompensele