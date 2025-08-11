Care este nutriția corectă pentru pisicile gestante și cele care alăptează: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea

Gestația și lactația sunt perioade cu cerințe energetice crescute, iar alimentația pisicii trebuie adaptată pentru a susține dezvoltarea optimă a fătului și pentru a asigura calitatea laptelui matern.

Un aport nutrițional incorect poate duce la avort, distocie, pui cu greutate scăzută la naștere, hipogalactie sau epuizare maternă post-partum, susține medicul veterinar Beatrice Ilea, care a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cum trebuie hrănite corect pisicile gestante și cele care alăptează în funcție de fiecare etapă.

Nutriția corectă pentru pisicile gestante (mai ales începând cu săptămâna 4-5)

Astfel, în cazul pisicilor gestante, este necesar ca alimentația să fie schimbată corespunzător.

Hrănirea trebuie adaptată treptat, cu creșterea aportului caloric cu aproximativ 25–50% față de întreținere până la finalul gestației.

Se recomandă trecerea la o hrană formulată special pentru pisici gestante sau, alternativ, la o hrană kitten (bogată în proteine și calorii).

Se evită suplimentarea necontrolată cu calciu sau vitamine, deoarece poate interfera cu echilibrul hormonal al sarcinii.

Nutriția corectă pentru pisicile care alăptează

În cazul pisicilor care alăptează, o etapă cu cea mai mare solicitare energetică, aportul caloric trebuie să fie de 2–3 ori mai mare decât în perioada de întreținere.

Pisica trebuie să aibă acces liber la hrană de calitate superioară, cu densitate energetică ridicată și conținut crescut de grăsimi și proteine.

Hidratarea este esențială – multe pisici răspund mai bine la hrana umedă sau la adaosuri de apă în hrana uscată.

Micronutrienți cheie

Pe lângă hrana corespunzătoare, atât pisicile gestante cât și cele care alăptează au nevoie de micronutrienți.

Taurina este esențială pentru dezvoltarea fetală (deficitul ei poate duce la reabsorbții fetale sau malformații).

Acidul folic, acizii grași omega-3 (în special DHA) și vitamina A (în limite sigure) susțin dezvoltarea neurologică și vizuală a puilor.



Nu în ultimul rând, pisica gestantă trebuie monitorizată pentru variații ponderale, apetitul alimentar și semne de complicații. În post-partum, se urmăresc starea glandelor mamare, apetitul și comportamentul față de pui.

