Cât de des trebuie să-ți hrănești pisica zilnic: Unde greșesc cei mai mulți stăpâni cu alimentația pisoilor

Frecvența cu care o pisică ar trebui hrănită nu are un răspuns general valabil. Aceasta depinde de mai mulți factori: vârsta pisicii, starea sa de sănătate, stilul de viață al proprietarului, tipul de hrană folosit și chiar numărul de feline din casă. De aceea, înțelegerea nevoilor nutriționale este importantă pentru a-i oferi o alimentație corectă.

Cât de des trebuie hrănită pisica

Pisoii, de pildă, au cerințe nutriționale semnificativ mai mari decât pisicile adulte. Ei au nevoie de cantități duble de nutrienți pentru a-și susține ritmul rapid de creștere și energia zilnică. Însă stomacul lor mic nu poate suporta porții mari de mâncare, deși mulți stăpâni sunt tentați să le ofere multe gustări. De fapt, puii de pisică trebuie hrăniți puțin și des.

Reguli pentru pisoi

Ideal ar fi ca pisoii sub 8 săptămâni să rămână cu mama lor, de la care primesc hrană și imunitate naturală. Dacă acest lucru nu este posibil, pisoii pot fi hrăniți cu biberonul începând de la vârsta de două săptămâni, folosind formule speciale pentru pisoi, dar niciodată lapte de vacă, deoarece majoritatea pisicilor sunt intolerante la lactoză, notează The Spruce Pets.

La aproximativ 5 săptămâni poți introduce treptat hrana umedă pentru pisoi, amestecată cu înlocuitor de lapte pentru tranziție. Începând cu săptămâna a șasea, cantitatea de lapte poate fi redusă treptat, iar pisoiul trece exclusiv pe conserve.

Ghid orientativ pentru hrănirea pisoilor

6 săptămâni

Se recomandă cel puțin trei mese mici pe zi, distribuite regulat. Greutatea pisoiului ar trebui monitorizată constant pentru a-i urmări dezvoltarea.

12 săptămâni

Porțiile pot fi crescute ușor, reducând numărul de mese la trei pe zi.

6 luni

Majoritatea pisoilor pot fi deja trecuți la două mese principale pe zi, în funcție de ritmul de creștere și starea generală.

Este important ca hrana pentru pisoi să fie calitativă, formulată special pentru etapa de creștere și să conțină toți nutrienții esențiali.

Pisicile adulte

Pisicile sunt considerate adulte începând cu vârsta de un an. Din acest moment și până în jurul vârstei de 10 ani pot fi hrănite cu mâncare umedă, uscată sau o combinație între cele două.

În general, două mese pe zi sunt suficiente pentru pisicile sănătoase. Hrănirea poate fi adaptată stilului de viață al stăpânului: dacă lucrezi de acasă, dă-i pisicii tale porții mici. În cazul în care ești plecat toată ziua, combină mesele principale cu hrană uscată lăsată la dispoziția pisicii pentru „gustări” între mese.

Hrană uscată

Pentru mulți proprietari de pisici, hrana uscată este o soluție practică și sigură, mai ales când e de calitate premium, completă și echilibrată. Deși felinele se pot descurca foarte bine cu o alimentație exclusiv uscată, este recomandat să aibă acces constant la apă proaspătă, deoarece acest tip de hrană conține mai puțină umiditate.

Un regim mixt (hrana umedă dimineața și seara și uscată în timpul zilei) oferă un echilibru între confortul stăpânului și satisfacerea nevoilor nutriționale ale pisicii.

Pisicile în vârstă

Pisicile de peste 10 ani pot fi hrănite asemănător cu cele adulte, atât timp cât sunt sănătoase. Totuși, odată cu vârsta pot apărea probleme renale, digestive sau dentare, care necesită o dietă adaptată. În aceste cazuri, sfaturile medicului veterinar trebuie ascultate.

Adaptarea este cheia

Nu există o regulă rigidă în privința hrănirii pisicilor, fiecare animal este unic. Contează însă să îi oferi o alimentație corectă, potrivită vârstei și condiției fizice, și să fii atent la comportamentul ei: apetitul, greutatea, energia. Hrănirea corectă nu înseamnă doar cantitate, ci și calitate, rutină și, mai ales, grijă față de o viață care depinde în întregime de tine.