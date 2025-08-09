În hrana pentru animale din comerț s-a găsit carne de rechini pe cale de dispariție, ascunsă sub denumiri înșelătoare: „Stăpânii ar fi șocați să afle”

Un studiu publicat în revista Frontiers in Marine Science a scos la iveală o realitate alarmantă: milioane de proprietari de câini și pisici din toată lumea își hrănesc, fără să știe, animalele cu produse care conțin carne de rechini pe cale de dispariție. Ingredientele sunt adesea mascate sub denumiri vagi, fiind aproape imposibil pentru oameni să înțeleagă adevărata sursă a hranei pe care o cumpără.

Ce conține hrana pentru animalele de companie

Cercetătorii Ben Wainwright și Ian French de la Yale-NUS College din Singapore au descoperit că multe mărci de hrană pentru animale folosesc termeni generali precum „pește oceanic”, „pește alb” sau „momeală albă” pentru a descrie ingredientele. În unele cazuri, nu este menționat niciun tip de pește, iar în altele apar doar denumiri precum „ton” sau „somon”, fără a specifica prezența altor specii.

„Majoritatea proprietarilor de animale sunt iubitori ai naturii și ar fi șocați să afle că hrana cumpărată pentru câinele sau pisica lor contribuie la pescuitul excesiv al rechinilor”, avertizează autorii studiului.

Importanța rechinilor

Rechinii sunt prădători esențiali pentru echilibrul ecosistemelor marine. Pierderea lor provoacă dezechilibre majore în lanțul trofic, afectând viața marină și recifele de corali. În ultimele cinci decenii, populațiile de rechini au scăzut cu peste 70% din cauza pescuitului excesiv și a comerțului internațional cu înotătoare, scrie The Guardian.

Rezultatele alarmante ale testelor ADN

Cercetătorii au analizat 45 de produse de la 16 mărci diferite din Singapore, folosind coduri de bare ADN pentru a identifica speciile. Concluziile au fost îngrijorătoare: din 144 de probe, 45 (aproape o treime) conțineau ADN de rechin.

Cele mai întâlnite specii au fost rechinul albastru, rechinul mătăsos (specie pe cale de dispariție), rechinul de recif cu înotătoare albe (specie pe cale de dispariție). Au fost detectate și specii vulnerabile, precum rechinul nevăstuică, rechinul cu nas ascuțit din Caraibe și rechinul tigru de nisip.

De unde provine această carne

Experții sugerează că, în multe cazuri, carnea de rechin folosită în hrana pentru animale ar putea proveni din carcasele aruncate după îndepărtarea înotătoarelor valoroase, o practică comună în industria pescuitului. În alte situații poate fi vorba de un comerț cu carne de rechin, vândută ca proteină ieftină pentru hrana de animale.

Dr. Andrew Griffiths, ecologist la Universitatea din Exeter, atrage atenția că lipsa unor legi clare privind etichetarea permite includerea acestor specii vulnerabile în produse comerciale:

„Nu există reguli împotriva acestui lucru. Practic, ai putea cumpăra orice tip de pește fără să știi”, explică el.

De ce ajunge carnea de rechin în hrana pentru animale

Comparativ cu înotătoarele, carnea de rechin are o valoare economică scăzută pe piața alimentară. Multe persoane o evită din cauza gustului și a riscurilor de contaminare cu mercur. Astfel, producătorii o utilizează în hrana pentru animale ca o sursă ieftină de proteine.

„Oamenii sunt surprinși când află că aceste ingrediente ajung în bolul câinelui sau al pisicii lor”, spune Griffiths.