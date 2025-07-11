Ce dietă trebuie să urmeze animalele de companie diagnosticate cu diabet: Tipuri de hrană recomandate, alimente de evitat și frecvența meselor

Mirela Iacob: Hrana gătită personalizată trebuie să fie bazată pe: proteine slabe – carne slabă (curcan, vită, pește slab), legume bogate în fibre (dovlecei, fasole verde, broccoli, dovleac) și surse de carbohidrați cu indexul glicemic scăzut: quinoa (cu moderație și testate individual). Trebuie evitată hrana bogată în carbohidrați simpli (pâine, paste, orez alb, porumb, cartofi), grăsimi excesive (pot agrava rezistența la insulină), fructe dulci sau gustări din comerț care conțin zahăr și hrană cu fluctuații mari de energie sau fără analiză calorică.

Mesele trebuie să fie fixe, ideal 2 mese pe zi, sincronizate cu administrarea insulinei (la 12h).

Pets&Cats: Ce ne puteți spune despre pisicile diabetice?

Mirela Iacob: Pisicile răspund adesea mult mai bine la o dietă adecvată, iar unele pot intra chiar în remisie, adică nu mai necesită insulină.

Pet&Cats: Ce tipuri de hrană recomandați pentru pisicile diabetice și ce mâncare ar trebui evitată?

Mirela Iacob: În astfel de cazuri, este recomandată dieta foarte săracă în carbohidrați și bogată în proteine, hrană umedă (conserve) – preferabilă celei uscate, pentru aportul crescut de apă și conținutul redus de glucide. Sunt recomandate dietele speciale sau mâncare gătită personalizată: carne pură (pui, curcan, vită, pește), fără adaosuri de orez, cereale, amidon și organe cu moderație.

Trebuie să evităm boabele (hrană uscată) deoarece conțin mulți carbohidrați nepotriviți și procesați în exces, orice aliment cu amidon (cereale, porumb, orez, cartofi) și gustările comerciale (inclusiv cele „naturale”) care conțin carbohidrați.

Pets&Cats: Care este frecvența meselor?

Mirela Iacob: Mese mici și dese (3–4/zi), mai ales la început. Dacă e pe insulină, mesele trebuie coordonate cu momentul injecțiilor. Poate fi trecută pe hrănire ad libitum (după voie) doar dacă e în remisie și sub control glicemic strict. Hrana trebuie să fie cântărită exact la fiecare masă.

Pets&Cats: Ce greșeli frecvente fac stăpânii care au animale diabetice?

Mirela Iacob: În primul rând, le oferă hrană ce conțin carbohidrați în număr ridicat și nu au o rutină în ceea ce privește orele de hrană. De asemenea, stăpânii au tendința să schimbe frecvent tipul de hrană și de aceea apar fluctuații ale glicemiei și un dezechilibru al insulinei. Trebuie monitorizată periodic și greutatea animalelor. Grăsimea corporală produce hormoni inflamatorii care scad eficiența insulinei.

Pets&Cats: Are fiecare rasă specificațiile sale când vine vorba de mâncare

Mirela Iacob: Nu neapărat rasa dictează ce trebuie să mănânce un câine diabetic, ci individul în sine, însă rasa poate influența predispoziția și abordarea nutrițională.

Rase de câini predispuse la boli

La finalul interviului, Mirela a vorbit despre câteva rase de câini populare și afecțiunile la care stăpânii trebuie să fie atenți.

Mirela Iacob: Terrierii (Yorkshire, Westie) au o predispoziție crescută la pancreatită, deci grăsimile trebuie controlate strict; pudelii au sensibilități digestive, alimentele trebuie alese cu grijă, într-o formă gătită, ușor digerabilă, Samoyed, Husky, Malamut sunt mai bine adaptați la diete bogate în proteine și grăsimi (moștenire genetică de la strămoșii nordici); Labradori, Beagle, Dachshund au un risc crescut de obezitate și diabet, așadar dieta trebuie strict dozată caloric; Bulldogii francezi și englezi au sensibilități digestive, risc crescut de intoleranțe, așa că dieta trebuie simplificată și monitorizată.

