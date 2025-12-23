Porcușorii de Guineea sunt rozătoare erbivore, deci, în mod natural, consumă plante. Ca animale de companie, dieta lor este constituită în principal din fân, dar se bucură și când primesc un fruct apetisant. Totuși, este bine să reții că fructele nu trebuie să depășească 2% din cantitatea de hrană pe care o primesc zilnic, notează The Spruce Pets.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Fânul, frunzele verzi și granulele cu vitamina C sunt esențiale în dieta de zi cu zi a rozătoarei. Oferirea ocazională a fructelor sub formă de gustare sau recompensă este suficientă. Excesul poate afecta sistemul digestiv și chiar poate duce la ileus, o boală extrem de gravă.

Mai departe, hai să-ți arătăm care sunt cele mai bune fructe pentru porcușorul tău de Guineea!

Ce fructe poate mânca porcușorul de Guineea

Mere

Aceasta este o gustare la îndemână și ușor de oferit. Taie mărul mărunt, astfel încât porcușorul de Guineea să îl mănânce fără probleme. Unii specialiști recomandă înlăturarea cojii, dar aceasta conține multe vitamine. Observă cum reacționează animalul și dacă poate să mestece coaja!

Banane

Banana este un alt fruct pe care îl găsești oriunde și care este ușor de oferit. Este moale și va fi simplu de mestecat de către animalul tău de companie.

Fructele de pădure

În această categorie, includem multe fructe, precum căpșune, afine, zmeură, merișoare, mure sau dude. Toate sunt delicioase și au multe vitamine.

Pepeni

Alte fructe moi și ușor de procurat sunt pepenii. Sunt buni oricare, dar cei mai cunoscuți sunt, firește, pepenii roșii și pepenii galbeni.

Citricele

Sunt fructe bogate în vitamina C, iar porcușorii de Guineea au nevoie de aceasta din plin. Citricele bune pentru ei sunt portocalele, mandarinele și grepfruturile.

Struguri

Strugurii albi și negri sunt buni pentru aceste rozătoare, dar trebuie oferite în cantități mici, nu mai mult de două boabe. Sunt fructe foarte dulci și excesul poate duce la probleme digestive.

Kiwi

Este un fruct exotic plin de vitamine și sigur pentru animalul tău de companie. Mărunțește-l și oferă-i o gustare delicioasă și hrănitoare!

Mango

Acesta este un alt fruct exotic pe care porcușorul de Guineea îl va îndrăgi. Este dulce, deci oferă-i animalului numai cantități mici de mango.

Ananas

Dacă îți place ananasul, atunci îl poți împărți și cu prietenul tău blănos. Fructul are multe vitamine de care porcușorul de Guineea va beneficia!

Prune

Este un fruct care se găsește din plin vara. Cu această ocazie, îți poți răsfăța animalul de companie cu o jumătate de prună. Pentru a nu avea probleme, mărunțește fructul și coaja.

Piersici

Porcușorul de Guineea va prefera pulpa moale și dulce a piersicii, dar este indicată și coaja. De asemenea, și nectarinele sunt sigure pentru aceste rozătoare.

Concluzii

Începe cu gustări mici și crește gradual porția, în timp ce monitorizezi reacțiile animalului. Dacă porcușorul de Guineea mănâncă mai puțin, este mai puțin activ sau are probleme digestive, nu-i mai da fructe și mergi cu el la veterinar.

Urmărește videoul de mai jos ca să afli mai multe despre fructele recomandate porcușorilor de Guineea: