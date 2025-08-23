Cel mai mare festival canin din România transformă Oradea în primul oraș pet-friendly. Interviu cu organizatorul Olivia Ligia Burta și Mihaela Tatu, al cărei câine, Terra, participă la dresaj

În perioada 26–28 septembrie, Șanțul Cetății din Oradea va găzdui evenimentul „One Big Jump”, o manifestare unică în România, care îmbină mișcarea, arta și responsabilitatea față de animale. Organizatorii Kinga Sebestyén și Olivia Burta, în colaborare cu Asociația Chinologică , Visit Oradea, Primăria și Consiliul Judetean, promit peste 30 de momente artistice, sportive și educative dedicate iubitorilor de câini.

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a trei zile, începând cu ora 17:00, și va include alergare, pilates și yoga alături de câini, concerte, spectacole de dans, concursuri sportive și prezentări de rase. La activități participă școli, licee și grădinițe din Oradea, iar pentru copiii cu dizabilități sunt organizate sesiuni speciale de incluziune și interacțiune cu animalele.

Mihaela Tatu, una dintre cele mai de succes realizatoare și moderatoare de emisiuni de televiziune din România, ne-a oferit un punct de vedere pentru Pets&Cats.

Terra, ciobănescul ei și al cincilea câine pe care îl deține Mihaela, a apărut în viața ei după o perioadă de suferință de trei ani, în care și-a pierdut ultimul patruped. Terra participa activ la demonstrațiile TSAC (Test de Stabilitate și Adaptare Canină), precum și la activitățile de socializare, demonstrând cum un câine bine dresat poate interacționa civilizat cu oamenii și cu alți câini.

„Participăm constant și sprijinim iubitorii de animale, pentru că tot ceea ce se întâmplă în Oradea este foarte civilizat. Tot ce ține de dresarea și educarea animalelor de companie în orașul nostru mi-aș dori să se răspândească în toată țara. Am văzut în Italia câini care stăteau la masă cu stăpânii lor, complet civilizați, fără să bălească, să ceară sau să se certe cu alți câini. Am observat chiar tineri care au intrat cu câinele în biserică, iar animalele erau foarte bine educate.

Ori degeaba ne asumăm prezența animalelor de companie în viața noastră dacă nu ne ocupăm de educarea lor. Așa cum ne ocupăm de educarea copiilor, la fel trebuie să ne ocupăm și de dresarea animalelor. Este un subiect despre care vorbesc oriunde merg și cred că este esențial să promovăm responsabilitatea și respectul față de animale.” A încheiat Mihaela Tatu, realizatoare și moderatoare de emisiuni TV

„One Big Jump” a început ca o inițiativă dedicată comunității și iubitorilor de câini, cu aplicări pentru Cartea Recordurilor Guinness la trei categorii. În 2019, echipa a obținut recordul pentru cea mai mare clasă de Kangoo Jumps din lume, organizată la Oradea. De atunci, conceptul a evoluat, iar organizatorii au creat un program amplu de activități sportive, artistice și educative, care includ și demonstrații cu câini participanți, precum Terra.

Olivia Ligia Burta este director la Centrul de Transfuzie Sanguină Bihor, cadru universitar și unul dintre coordonatorii evenimentului „One Big Jump”. Ea se implică activ în organizarea tuturor activităților, de la demonstrații sportive și educative cu câini, cai, până la evenimente culturale și de incluziune socială. Deși nu deține un câine, Olivia are o pisică pe nume Miți, demonstrând că iubirea pentru animale nu se limitează la o singură specie.

Interviu cu Olivia Ligia Burta, coordonator: „One Big Jump nu e doar sport și câini, ci și o sărbătoare a comunității prin muzică, dans și tradiție locală”

Reporter: Care este obiectivul principal al evenimentului?

Olivia Ligia Burta: Vrem să promovăm Oradea ca primul oraș pet-friendly din România, unde mișcarea, arta și respectul pentru animale sunt integrate în viața comunității.Eu însămi nu am câine, doar o pisică, dar reprezint echipa și proiectul.

Reporter: Ce activități speciale vor avea loc?

Olivia Ligia Burta: Avem zeci de activități, inclusiv sport, alergare, pilates și yoga cu câini, concursuri cu ogari, fashion show cu câini și prezentări de rase. Sunt activități pentru copii cu dizabilități, licee, concerte locale și demonstrații de socializare cu cai. Un punct central este testul TSAC, unde câinii participă la exerciții de adaptare socială și comportamentală. Printre participanți se numără și Terra, câinele Mihaelei Tatu, care va demonstra abilitățile și comportamentul educat în cadrul acestor teste.

Reporter: Cum se desfășoară antrenamentele?

Olivia Ligia Burta: Antrenamentele au început acum trei săptămâni și sunt coordonate de trei dresori voluntari, care lucrează cu câinii de mai multe ori pe săptămână, în două locații din oraș. Scopul este pregătirea lor pentru testul TSAC și adaptarea la situații din viața de zi cu zi, cum ar fi trecerea pe lângă biciclete, umbrele deschise sau zgomotele neașteptate din public. Până acum, câinii au acumulat 50 de ore de dresaj. După evaluarea unui arbitru autorizat, participanții pot obține certificarea „Good City Dog”.

Procesul pornește de la educarea stăpânilor, care, împreună cu echipa și cu câinele lor, învață comportamente corecte. Arbitrul, după ce evaluează câinele, confirmă dacă îndeplinește toate cele nouă abilități necesare pentru certificare.

Această pregătire le permite câinilor să se adapteze în diferite situații sociale, de exemplu să intre în mijloacele de transport în comun, pe terase sau în hoteluri, respectând reglementările privind talia câinilor. Scopul nostru este să promovăm un comportament responsabil și includerea câinilor în viața urbană.

Evenimentul este deschis și persoanelor cu nevoi speciale, iar pentru a-l susține vin Filarmonica Oradea, Teatrul de Stat Regina Maria,reprezentanți Horeca, Primăria și Consiliul Județean. Toate aceste inițiative se desfășoară într-un spirit pozitiv și incluziv.

Reporter: Ce presupune Good City Dog Card?

Olivia Ligia Burta: Este un instrument de educație pentru stăpâni și câini. Un arbitru autorizat certifică faptul că patrupedul posedă abilități de comportament în spațiul public, astfel încât să poată intra în mijloace de transport, terase sau hoteluri fără probleme.

Reporter: Cum pot participanții să se înscrie și ce costuri implică?

Olivia Ligia Burta: Avem pachete de intrare cu sau fără câini. Pachetul standard costă 135 lei și include acces la toate activitățile, evaluarea gratuită a abilităților câinilor, tricou și bandană personalizate, hrană și punguțe pentru patruped. Dresajul efectiv este gratuit în cadrul pachetului.

Reporter: Cum se asigură siguranța participanților și a animalelor?

Olivia Ligia Burta: Avem punct medical, zone de hidratare pentru oameni și animale, food-court, spații de relaxare, reguli pet-friendly stricte și mulți voluntari care vor ghida activitățile. Lesa este obligatorie, iar organizatorii monitorizează toate demonstrațiile și activitățile sportive.

Reporter: Cum reușiți să organizați un eveniment atât de complex?

Olivia Ligia Burta: Suntem o echipă extraordinară. În general, în profesia mea am mai multe femei în jur, iar atunci când am lucrat cu bărbați, am observat o abordare diferită, dar la fel de valoroasă. Le respect enorm pe toate persoanele din echipă care, zeci de ore, voluntar, fără niciun câștig financiar, vin să educe atât stăpânul, cât și câinele. Eu sunt singura din echipă care nu are câine și îi reprezint pe ceilalți participanți care nu dețin câini. Am o pisică și, de aceea, pot răspunde obiectiv la întrebările celor care nu sunt proprietari de câini. Astfel, am încercat să abordăm evenimentul într-un mod complex și incluziv.

Evenimentul este realizat de echipa de organizatori: Kinga Sebestyen, Olivia Ligia Burta, Calin Mitra și Silviu Filip, iar testul TSAC este coordonat de dresorii Florin Neagu, Valentin Bereczki și Dacian Ilieș, care vor monitoriza abilitățile câinilor participanți și vor demonstra importanța socializării și educației corecte.