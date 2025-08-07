Cele mai periculoase jucării pentru câini: Ce NU ar trebui să-i dai niciodată patrupedului tău, potrivit instructorului canin

De multe ori, din dragoste pentru câinii noștri, suntem tentați să le oferim diferite obiecte cu care să se joace sau produse comestibile pe care să le roadă. Piața acestor produse s-a dezvoltat enorm în ultima perioadă și, de cele mai multe ori, ele sunt controlate și aprobate, mai ales dacă sunt achiziționate din magazinele de profil.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Însă uneori, deținătorii de animale, care își tratează patrupedele precum pe niște copii, tind să-i răsfețe și să le ofere orice le face plăcere. Totuși, nu tot ce pare să-i încânte pe câini le face și bine, ba chiar anumite obiecte le pot face foarte mult rău. Iată, potrivit instructorului canin Mihai Nae, câteva exemple de „jucării” dăunătoare.

Cele mai periculoase jucării pentru câini

Mingea de tenis

În aparență o reală plăcere pentru câini, banala minge de tenis poate fi un adevărat pericol pentru patrupede. Pe de-o parte, ea poate fi prea mică pentru câine și acesta o poate înghiți, iar de cealaltă parte, materialul cu care este învelită este unul înecăcios care, odată ajuns în stomacul animalului, îi poate cauza probleme serioase.

Mingea cu sfoară

Mingea cu sfoară este foarte periculoasă din cauza că, de cele mai multe ori, acea sfoară sfârșește prin a fi înghițită de câine. Materialul ei nu este unul digerabil, iar odată ajuns în stomacul animalului, există riscul să nu poată fi eliminată și să devină sursă de obstrucție intestinală, care se poate încheia cu o intervenție chirurgicală de urgentă.

În plus, mingea prin care trece sfoara reprezintă un interes aparte pentru că este găurită. Cățelul va dori să vadă ce se află în interior și o va roade. Cel mai probabil va înghiți bucăți din aceasta.

Mingea cu clopoțel

Mingea cu clopoțel sau care are în interior un mic fluier se poate transforma într-un pericol pentru câine dacă acesta ajunge să înghită sursa de zgomot.

Câinii sunt intrigați de sunetele care vin din interiorul acestor mingi și vor face tot posibilul să ajungă la sursă, pe care, de cele mai multe ori, o vor înghiți.

Discul frisbee

Discul frisbee poate, de asemenea, să devină periculos din cauza materialului din care e făcut. În cazul în care nu este maleabil, câinele poate chiar să sufere o fractură a articulației mandibulare.

Oasele fierte

Oasele fierte de vită pot provoca serioase probleme de sănătate și pot solicita dentiția câinelui. Cu toate că un os fiert poate fi un real deliciu, însă micile așchii rezultate din spargerea osului se pot transforma în adevărate ace și pot răni animalul atât în interiorul cavității bucale cât și pe esofag și apoi în intestin.

În plus, oasele îi pot transforma până și pe cei mai blânzi câini în unii agresivi, din dorința de a-și apăra jucăria.

Citește și:

Localizatoare GPS pentru animale: Cât de eficiente sunt și ce aleg stăpânii de câini

Ce se întâmplă când câinii mănâncă proteină de pui obținută prin fermentație: Cățeii o adoră, știința o aprobă