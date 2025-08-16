Checklistul de siguranță pentru vacanță: 5 lucruri pe care să le faci dacă pleci în vacanță fără animalele de companie

Atunci când plecăm în vacanță ne asigurăm întotdeauna că lăsăm lucrurile în ordine acasă pentru a avea cât mai puține griji și pentru a ne bucura cât mai mult de destinația aleasă. Însă, atunci când împarți viața cu blănoși – fie ei câini, pisici sau orice alt animal de casă – și aceștia nu pot merge cu tine în vacanță, trebuie să te asiguri că și ei rămân în siguranță cât tu nu ești lângă ei. Uite 5 lucruri pe care le fac eu înainte să plec în vacanță și nu pot lua animalul meu de companie cu mine.

Eu am acasă o pisică minunată, pe nume Tisha, pe care în urmă cu cinci ani am salvat-o de pe stradă. De atunci, vacanțele mele nu se planifică niciodată fără checklistul de siguranță pentru blănoasa mea iubită. Și îți spun și ție ce am învățat eu de când Tisha a intrat în viața mea și vacanțele includ grija pentru ea.

Checklistul de siguranță pentru vacanță

1. Mergi cu animalul tău de companie la medicul veterinar pentru un control de rutină

Înainte de a merge în vacanță, ai grijă ca animalul tău de companie să meargă la medicul veterinar pentru un control de rutină.

Asta înseamnă să pui pe listă vaccinurile, să verifici microcipul pentru a te asigura că funcționează, dar și să actualizezi datele tale de contact în registrul clinicii veterinare de care aparține blănosul tău iubit.

De asemenea, actualizează și numerele de urgență și ai grijă ca animalul tău de companie să aibă un medalion de identificare pe care sunt scrise datele tale de contact.

2. Asigură-te că există o persoană care poate avea grijă de animalul tău de companie cât ești în vacanță

Trebuie să ai în vedere, înainte să pleci în vacanță, că există o persoană de încredere care îți poate vizita animalul de companie atunci când tu nu ești acasă.

Atunci când plec în vacanță mă asigur că există întotdeauna un prieten sau o prietenă care poate trece pe la Tisha pentru a verifica ce face, pentru a-i curăța litiera, pentru a-i schimba apa și pentru a-i oferi puțină afecțiune cât eu nu sunt acasă. Și întotdeauna cer poze cu pisica 🙂

Ai grijă să-i pui la dispoziție toate lucrurile de care are nevoie blănosul tău cât ești plecat.

3. Fă-i programare la un hotel de animale de companie dacă nu poate veni nimeni să aibă grijă de blănosul tău

Dacă nu poate veni nimeni să-ți verifice animalul de companie poți apela la un hotel pentru animale.

Și pentru a te ajuta, îți las două materiale scrise de colegii mei despre locuri din București sau din România în care îți poți lăsa animalul de companie cât pleci în vacanță.

4. Pregătește casa pentru ca animalul tău de companie să rămână în confort și în siguranță

Ai grijă să verifici toate ferestrele și toate ușile și să blochezi căile de acces acolo unde știi că animalul tău de companie nu are voie sau nu ar putea fi în siguranță.

Eu, de exemplu, trebuie să închid toate ferestrele și să deschid ușile către toate camerele din apartament pentru că pisicii mele nu-i plac ușile închise. Așa că atunci când rămâne singură trebuie să aibă acces în toate camerele.

De asemenea, atunci când plec în vacanță pe timp de vară sau pur și simplu plec de acasă și știu că urmează zile caniculare, pornesc aerul condiționat din aplicație pentru a mă asigura că pisica mea nu suferă din cauza căldurii.

Știu exact unde sunt locurile în care îi place să doarmă, așa că am grijă ca aerul condiționat să nu fie îndreptat în acea direcție pentru a nu-i crea disconfort.

5. Verificările finale înainte de plecare

Eu nu pot să plec de acasă val-vârtej, așa că mai stau câteva minute lângă Tisha înainte să plec. O mângâi, vorbesc cu ea și îi spun că mă voi întoarce, dar în tot acest timp va fi în siguranță și va fi vizitată.

Sunt sigură că am bifat toate lucrurile pe care ți le-am spus și ție mai sus și abia apoi închid ușa în urma mea.

Info bonus

Anul acesta am cumpărat o cameră de supraveghere pe care o voi instala înainte de plecarea în vacanță. Așa voi fi și mai liniștită cât nu sunt acasă cu pisica mea.

Tu cum îți pregătești plecarea în vacanță astfel încât animalul tău de companie să fie fericit în lipsa ta?