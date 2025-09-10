Cluj-Napoca va avea primul cimitir pentru animale de companie: Primarul Emil Boc ne-a oferit în exclusivitate detalii despre proiect (VIDEO)

Primul cimitir destinat animalelor de companie va fi amenajat la Cluj-Napoca, în zona Văii Gârbăului, ca parte a unei păduri-parc. Proiectul, inițiat de Primărie și aprobat deja în Comisia de Urbanism, reprezintă un gest de respect și recunoștință față de animalele care au fost alături de oameni cu loialitate și iubire necondiționată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cluj-Napoca va avea primul cimitir pentru animale de companie

,,Respect pentru animalele de companie care ne-au iubit necondiționat. Am aprobat în Comisia de Urbanism Planul Urbanistic Zonal pentru primul cimitir destinat animalelor de companie, care va fi situat într-o pădure-parc de pe Valea Gârbăului din Cluj-Napoca.

Am realizat un pas administrativ important. Urmează avizele de mediu și aprobarea în Consiliul Local, după care ne vom apuca de treabă. Este un gest de respect, de iubire și de demnitate față de animalele care ne-au fost alături cu multă loialitate. Inițiativa reprezintă un pas firesc pentru un oraș modern, care prețuiește legăturile sufletești și empatia. Clujul iubește și respectă animalele de companie.’’ a declarat Emil Boc, primarul Cluj-Napoca.

Primarul Emil Boc din Cluj-Napoca a oferit în exclusivitate pentru Pets&Cats detalii despre proiectul primului cimitir destinat animalelor de companie

Reporter: Ce suprafață va avea cimitirul și cum va fi amenajat?

Emil Boc: Cimitirul va avea o suprafață de 8.610 mp și va fi amenajat într-un mod minim invaziv, cât mai natural și prietenos cu mediul. El va reprezenta o extensie a pădurii-parc din zonă, care se întinde pe aproximativ 20.783 mp.

Reporter: Vor exista zone dedicate pentru diferite animale?

Emil Boc: Da, cimitirul va fi împărțit în zone dedicate pentru animale mici, medii și mari.

Reporter: Vor exista reguli speciale privind îngroparea animalelor?

Emil Boc: Da. Vor exista reguli clare privind îngroparea: locurile de veci și spațiile pentru urne vor avea dimensiuni bine definite, iar sicriele și urnele trebuie să respecte normele sanitare și de igienă în vigoare. Un regulament de funcționare al cimitirului va detalia aceste aspecte.

Reporter: Va exista o zonă memorială?

Emil Boc: Da. În corpul de clădire administrativ va fi amenajată o zonă memorială, unde oamenii vor putea aprinde o lumânare și își vor putea comemora animalele.

Reporter: Când estimați că vor fi gata toate avizele și actele necesare pentru deschiderea cimitirului?

Emil Boc: Termenul aproximativ de finalizare va fi anunțat după primirea avizului de mediu.

Reporter: Există deja un termen aproximativ pentru inaugurare?

Emil Boc: Data inaugurării va fi comunicată oficial după obținerea tuturor avizelor necesare.

Inițiativa marchează un pas important pentru un oraș modern, care respectă legătura dintre oameni și animalele lor.

Citește și:

Misiunea Prietenilor Canini, primul workshop Mantrailing.ro din România: Cum s-au antrenat câinii pentru a găsi oameni dispăruți (VIDEO)

Adela Popescu, impresionată de legătura copiilor cu câinele Dogman: „Mi-au sărit lacrimile și nu s-au mai oprit” (VIDEO&FOTO)