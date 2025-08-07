Controale la un târg de cai din județul Brașov: Zeci de sancțiuni aplicate pentru nerespectarea protecției animalelor

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor, alături de poliţiştii din comuna Lisa, au desfăşurat o acţiune de control la un târg de cabaline organizat în localitatea Lisa, județul Brașov, notează Agerpres.

Scopul acţiunii a fost verificarea respectării legislaţiei privind protecţia animalelor şi asigurarea bunăstării acestora.

În urma verificărilor efectuate, autoritățile au constatat mai multe abateri şi au aplicat 46 de sancţiuni contravenţionale. Acestea au vizat nerespectarea prevederilor legale privind protecţia animalelor, a normelor sanitar-veterinare, precum şi a celor referitoare la siguranţa alimentelor. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 17.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a verifica modul în care este respectată legislația privind protecția animalelor și de a sancționa abaterile constatate.

