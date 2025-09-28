Controversa razelor X: Cum poate iradierea hranei pentru animale să fie sigură și eficientă

Iradierea cu raze X ar putea reprezenta o metodă eficientă de conservare pentru anumite tipuri de hrană pentru animale de companie, în special pentru produsele semi-umede.

De ce este importantă conservarea hranei pentru animale

O gamă largă de microbi pot contamina hrana și gustările pentru animale, motiv pentru care producătorii folosesc diferite metode de conservare. Iradierea este o tehnologie care poate inactiva microorganismele dăunătoare fără a folosi căldură sau conservanți chimici. Aceasta este deosebit de eficientă pentru alimentele cu un conținut mai mare de umiditate, care se degradează mai rapid. Prin perturbarea ADN-ului bacteriilor și al altor agenți patogeni, radiația reduce riscul de contaminare, menținând în același timp calitatea nutrițională și proprietățile organoleptice ale hranei.

Totuși, este esențial ca iradierea să fie aplicată la dozele potrivite pentru a evita degradarea proteinelor, a structurii și a valorii nutriționale a hranei, notează Pet Food Industry.

Studiu: Doza ideală de raze X pentru hrana semi-umedă

Cercetătorii au expus mostre de hrană semi-umedă pentru animale la doze de 0, 2,5, 5 și 10 kiloGray (kGy) de radiație X. Apoi, au analizat încărcătura microbiană, conținutul de nutrienți și proprietățile fizico-chimice ale hranei pe o perioadă de 60 de zile de depozitare la frigider.

Rezultatele au arătat că doza de 10 kGy a sterilizat complet bacteriile patogene și a împiedicat reapariția acestora pe întreaga durată de depozitare. Totuși, această doză a provocat modificări semnificative în conținutul de umiditate, degradarea proteinelor, activitatea apei, pH-ul și culoarea hranei.

Iradierea cu 5 kGy s-a dovedit a fi cea mai echilibrată soluție, reducând semnificativ bacteriile patogene, dar limitând efectele negative asupra calității nutriționale și fizico-chimice. Această doză a permis menținerea proteinelor și a umidității, reducând în același timp rata de oxidare a lipidelor și degradarea proteinelor în timpul depozitării.

Cercetătorii au concluzionat:

„Ținând cont de toate rezultatele, aproximativ 5 kGy de iradiere cu raze X pot preveni activitatea microbiană, menținând în același timp pierderile minime de proprietăți nutriționale și fizico-chimice ale hranei semi-umede pentru animale.”

– Animal Feed Science and Technology

Provocările și controversa iradierii hranei pentru animale

Iradierea cu raze X, fiind o tehnologie non-termică, oferă avantaje față de metodele clasice de radiație ionizantă, precum fasciculul de electroni sau radiațiile gamma. Razele X pătrund mai bine prin materiale dense și ambalate, permițând sterilizarea uniformă fără a compromite textura la suprafață. Aceste caracteristici fac tehnologia X-ray ideală pentru hrana semi-umedă pre-ambalată, reducând riscurile de contaminare post-procesare.

Cu toate acestea, provocările principale sunt:

Reglementările stricte : FDA permite iradierea doar a anumitor ingrediente, iar în UE regulile sunt mult mai restrictive, unele țări interzicând-o complet.

Percepția consumatorilor : Simbolul Radura pe ambalaje poate crea temeri legate de radiații, chiar dacă produsul este sigur.

Viitorul iradierii hranei pentru animale

Pe măsură ce cererea pentru produse mai sigure și cu durată de valabilitate mai mare crește, iar controlul agenților patogeni devine mai strict, iradierea cu raze X poate deveni o soluție inovatoare pentru anumite segmente ale industriei hranei pentru animale, mai ales pentru produsele semi-umede.

Cercetările viitoare vor putea ajuta la rafinarea dozelor ideale și la crearea unor ghiduri specifice industriei, deschizând totodată drumul către acceptarea consumatorilor.

