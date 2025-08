Criza economică lovește și animalele de companie: Ce urmează pentru piața de hrană în 2025

Pe măsură ce anul 2025 se conturează ca fiind unul dificil din punct de vedere economic, mulți se întreabă ce soartă va avea industria hranei pentru animale de companie. Deși până acum acest sector a dovedit o reziliență remarcabilă, realitatea este că portofelele proprietarilor de animale sunt din ce în ce mai afectate — și există temeri că această piață ar putea începe, în sfârșit, să resimtă șocul, notează Pet Food Industry.

Mai multe animale de companie, mai multe guri de hrănit

Un raport publicat de Nielsen IQ în martie 2025 — The full view of the pet industry: A comprehensive analysis of consumers and product trends — arată o schimbare interesantă: locuințele cu animale de companie sunt în creștere, iar numărul global de animale a atins pragul de 1 miliard. Dintre acestea, pisicile câștigă tot mai mult teren: 1 din 4 gospodării cu animale de companie deține acum cel puțin o pisică. Acest trend e alimentat de factori economici și practici — costurile mai mici de întreținere și spațiile de locuit tot mai reduse în zonele urbane.

Președintele Asociației Americane pentru Produse pentru Animale (APPA), Pete Scott, a confirmat această tendință în cadrul Global Pet Expo 2025: „Industria continuă să demonstreze reziliență, chiar și într-un context economic incert. Ceea ce e îmbucurător este că deținerea de animale crește — 94 de milioane de gospodării din SUA au cel puțin un animal, față de 82 de milioane în 2023.”

Vânzările cresc, dar sustenabilitatea pe termen lung rămâne incertă

Prețurile în industria hranei pentru animale au crescut constant, la fel ca în toate segmentele de bunuri ambalate. Însă, datorită loialității emoționale a consumatorilor, veniturile au continuat să crească. Un raport din martie 2025 realizat de Decision Innovation Solutions arată că vânzările cu amănuntul pentru hrană de câini și pisici în SUA au crescut cu 70,2% față de 2020.

Totuși, această creștere e înșelătoare: cantitatea efectivă de hrană vândută nu a crescut în același ritm. De ce? Formula hranei s-a schimbat — mai multe ingrediente umede, mai grele, modifică raportul dintre greutate și volum. Astfel, o „tonă” de hrană astăzi nu echivalează cu o tonă de acum cinci ani, ceea ce face dificilă estimarea reală a consumului.

Consumatorii continuă să cheltuie… până când nu mai pot

Veniturile industriei cresc, dar cu un preț: consumatorii sunt împinși tot mai aproape de limitele bugetelor personale. Până acum, majoritatea proprietarilor au continuat să prioritizeze animalele de companie, însă rămâne de văzut cât va mai dura această fidelitate într-un context economic tot mai fragil.

Economia globală încetinește, consumatorii se epuizează

Un comunicat al Băncii Mondiale din 10 iunie 2025 avertizează că economia globală traversează cea mai slabă perioadă de creștere din 2008 încoace — în afara recesiunilor oficiale. Se estimează o creștere globală de doar 2,3% în 2025, semnificativ sub așteptările de la începutul anului. Aproape 70% dintre economii, indiferent de regiune sau venit, și-au revizuit prognozele în scădere.

În SUA, costul vieții a crescut semnificativ. Gospodăriile americane cheltuie în medie 61.334 USD anual, o treime fiind destinată locuinței. Restul se împarte între transport, sănătate și hrană — atât pentru oameni, cât și pentru animale.

Un studiu realizat de MarketWatch Guides în 2025 arată că întreținerea unui câine din rasa Golden Retriever (cea mai populară în SUA) costă, pe parcursul vieții, 28.801 USD — iar în 13 state, suma depășește 30.000 USD. Hrana este al doilea cel mai mare cost, după serviciile de cazare, ajungând la 446 USD pe an pentru câinii de talie mare.

Ce urmează pentru piața de hrană pentru animale

Cu factori contradictorii în joc, viitorul apropiat este greu de prezis. E aproape sigur că ritmul de creștere va încetini, dar nu se știe cât de mult. E clar că prețurile vor continua să crească, dar rămâne incert cât vor putea suporta consumatorii.

Industria s-a confruntat cu incertitudini și în trecut și a ieșit, în mare parte, nevătămată. Deși comportamentul de consum devine mai conservator, nu este clar dacă asta va afecta și bugetele alocate animalelor de companie.

Un lucru e sigur: animalele continuă să vină în număr tot mai mare în viețile oamenilor, iar toate au nevoie de hrană. Iar această realitate este un motiv de optimism pentru întreaga industrie pet food.

