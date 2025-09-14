Cu ce animal de companie este mai bine să dormi: Cu câinele sau pisica? Iată ce spune un nou studiu (VIDEO)

Un nou studiu a arătat cum prietenul tău blănos poate afecta calitatea somnului. Totuși, contează ce companion ai: rezultatele au fost diferite la câini față de cele la pisici, arată Live Science.

Pe scurt, dacă dormi cu câinele tău în aceeași cameră, somnul tău poate avea de suferit. Totuși, această situație nu apare și la cei care dorm cu pisicile.

Este mai bine să dormi cu câinele sau cu pisica: Ce spune studiul

Cercetătorii de la Trinity College au intervievat 1.500 de adulți din Statele Unite pentru un studiu legat de obiceiurilor lor de odihnă. Circa jumătate dintre aceștia au precizat că dorm în cameră cu animalul lor de companie, pentru cel puțin o parte din noapte.

Apoi, echipa a comparat calitatea somnului persoanelor care dorm cu animalele de companie cu calitatea persoanelor care dorm fără vreun prieten blănos. Analiza a scos la iveală că primul grup (cei care dorm cu animalul de companie) au o calitate a somnului mai slabă și chiar pot avea și simptome de insomnie.

Această diferență a persistat chiar și atunci când au fost luate în considerare și diferențele demografice dintre cele două grupuri.

De asemenea, calitatea somnului a fost afectată numai la persoanele care dorm cu câini. Cercetătorii nu au găsit dovezi care să arată că pisicile afectează somnul stăpânilor.

În mod surprinzător, 93% din persoanele incluse în studiu cred că animalele de companie au avut un impact pozitiv sau niciun impact. Doar 7% sunt de părere că prietenul lor le-a afectat somnul.

De ce este important să știi

Cunoaștem faptul că animalele de companie pot îmbunătăți calitatea vieții stăpânului, printr-o varietate de metode. De exemplu, dacă ai câine, te încurajează să faci mai multă mișcare, pentru că va trebui plimbat zilnic.

Dar noile descoperiri ne arată că există și unele aspecte negative, pe care le poți combate extrem de ușor. Firește, dacă simți că prietenul tău blănos îți oferă confort și are un impact pozitiv, te sfătuim să continui obiceiul de a-l primi în camera ta în timpul somnului.

Totuși, poți lua unele măsuri, cum ar fi schimbarea mai frecventă a așternutului și stabilirea unui program de somn.

