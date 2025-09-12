Cum îți spune câinele că e stresat: Gesturile care îi trădează anxietatea

Animalele pot comunica cu stăpânii lor dincolo de cuvinte. Gesturile și limbajul corpului sunt modul lor de a transmite fie că sunt fericite, fie că s-a întâmplat ceva. Află în acest articol semnele de stres prezente la câini și ce poți să faci ca să-ți calmezi patrupedul în situații tensionate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum îți spune câinele că e stresat

Căscatul frecvent

Atunci când se simt stresați, anxioși sau incomfortabili, câinii tind să caște mai mult decât de obicei. Aceasta este metoda lor de a se calma și de-ai anunța pe cei din jurul lor de ceea ce simt, pentru a primi ajutor.

În cazul în care stăpânul observă căscatul excesiv la câinele său, acesta trebuie să-i ofere un spațiu sigur, liniștit și fără alți stimuli din exterior. Momentele de pauză îi permit patrupedului să se calmeze și să reducă stimulii de stres.

Respirație grea

Dacă nu este atribuită unui mediu extrem de călduros sau unei perioade de exerciții fizice, atunci respirația grea este un semn de anxietate și stres. Potrivit offleashmke.com, când un câine se află în situații stresante, ritmul cardiac crește și va respira mai greu pentru a se răcori.

Pentru a calma un cățel stresat și care are astfel de respirație, stăpânul poate să-i facă un masaj ușor, să pună muzică relaxantă pe fundal și să determine factorul declanșator pentru a îndepărta animalul.

Evită contactul vizual

Un câine aflat în fața unei persoane necunoscute sau într-un mediu nou va ține privirea predominant în pământ, pentru a se detensiona. Animalele văd contactul direct ca o formă de intimidare sau amenințare, așa că preferă să evite contactul vizual atunci când ajung într-un loc necunoscut.

Menținerea unui contact direct poate crește nivelul de stres și astfel câinele va avea un comportament defensiv. Dacă îi este permis unui câine să privească o persoană în ochi atunci când își dorește, va apărea încrederea în persoana sau animalul de lângă el.

Mirosirea pământului și blocarea pe un singur punct

Aflat într-o locație nouă, câinele va încerca să exploreze împrejurimile și să afle dacă există factori de stres declanșatori. Dacă se concetrează pe miros, câinele își va da seama de ceea ce trebuie să se ferească și unde se află mai exact amenințarea.

Stăpânul trebuie să-i ofere patrupedului timp să exploreze ceea ce află în jur și să îl lase să înțeleagă unde se află, cu ce factori de stres are de face sau dacă este nevoie să fie defensiv.

În timp ce miroase pământul, câinele are tendința să se oprească într-un singur loc și să observe împrejurimile și să se uite după o potențială țintă. Blocarea într-un loc este un răspuns la pericole posibile și evaluarea locației în care se află. Întreruperea acestei mișcări poate crește nivelul de stres și poate întrăutăți comportamentul câinelui, acesta putând să devină agresiv.

Citește și:

VIDEO | Lița, o pisicuță senioară, își caută o familie după ce femeia care a adoptat-o a ajuns la spital: “Merită un cămin nou, unde să-și petreacă liniștită restul vieții” / Cum poate fi salvată

Bere, căței și fapte bune: Pups in the Beer Garden, festivalul caritabil pentru oameni și animale