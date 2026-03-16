Locuitorii din Timișoara pot călătorii cu animalul de companie în mijloacele de transport în comun. Măsura nu este nouă, însă mulți încă nu cunosc regulile de transport ale acestora și condițiile care trebuie respectate pentru o călătorie civilizată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum poți călători cu animalul de companie în mijloacele de transport din Timișoara

Măsura face parte din regulamentul privind deținerea animalelor de companie adoptat de Consiliul Local, care permite accesul acestora în mijloacele de transport public din oraș, cu excepția animalelor sau păsărilor de fermă.

Proprietarii de animale care folosesc transportul public trebuie să respecte o serie de reguli clare și necesare pentru o călătorie liniștită. În primul rând, câinii de talie medie și mare trebuie ținuți în lesă și cu botniță. Câinii de talie mică trebuie ținuți în lesă, în brațe sau într-o cușcă ori geantă de transport. În ceea ce privește pisicile și alte animale mici, ele trebuie transportate obligatoriu în cușcă sau geantă specială.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de STPT (@stpt_transportpublictimisoara)

Un lucru foarte important de menționat este faptul că pentru fiecare animal trebuie plătit bilet de transport individual, potrivit unei postări pe Instagram a paginii stpt_transportpublictimisoara. De asemenea, în cazul în care aceste reguli nu sunt respectate, conducătorii mijloacelor de transport sau controlorii pot solicita coborârea pasagerului însoțit de animalul de companie.

Autoritățile din Timișoara recomandă evitarea orelor de vârf și alegerea zonelor mai libere din vehicul pentru ca toți pasagerii să se bucure de confort pe perioada călătoriei.

Prin această măsură, Timișoara se aliniază tendinței din mai multe orașe europene care permit accesul animalelor de companie în transportul public, cu condiția respectării unor reguli de siguranță și conduită civilizată.

