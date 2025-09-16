De ce câinilor le place să stea pe picioarele stăpânilor: Ce spun experții despre acest comportament

Câinii sunt cunoscuți ca animale de companie loiale, mereu alături de stăpânul lor. Nu este nevoie de cuvinte ca un patruped să își arate afecțiunea, el o face prin gesturi. Printre cele mai comune comportamente iubitoare se numără și așezarea lângă picioarele lor.

Instinctele rămân

În natură, câinii trăiesc în haită și rămân uniți întotdeauna, pentru a supraviețui. Într-un spațiu domestic, haita este alcătuită din stăpânii animalului și instinctele au rămas exact la fel. Atunci când un câine se așează la picioarele familiei sale umane, el vrea să transmită următoarele:

apropiere de liderul haitei;

rămâne conectat de stăpân, ca să știe când acesta pleacă;

reîntregirea legăturii și sentimentului de siguranță pe care îl simte alături de stăpâni.

Culcușul făcut la picioare este un semn de loialitate și devotament față de proprietarii săi. În caz de pericol, câinele simte că poate acționa rapid din acea poziție și își apară casa de prădători. Pe lângă instinctul de apărare, mai există alte motive pentru care un câine se culcă la picioarele stăpânului, potrivit marleybones.com.

Căldura corporală și durerile încheieturilor: câinii caută natural căldură, mai ales cei care suferă de artită.

Alinarea anxietății: unii câini stresați sau anxioși caută apropiere în momente tensionate, iar prezența stăpânului îi oferă un sens de liniște.

Acest comportament este un mod de a transmite: „Mă simt în siguranță cu tine, mă simt bine aici. Îmi place să fiu aici.”

