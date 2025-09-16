EDUPET

De ce câinilor le place să stea pe picioarele stăpânilor: Ce spun experții despre acest comportament

Catinca Andrușcă 16 septembrie 0 comentarii
Un câine stă pe picioarele stăpânei care lucrează la laptop Sursa foto: Sergey Rasulov | Dreamstime.com

Câinii sunt cunoscuți ca animale de companie loiale, mereu alături de stăpânul lor. Nu este nevoie de cuvinte ca un patruped să își arate afecțiunea, el o face prin gesturi. Printre cele mai comune comportamente iubitoare se numără și așezarea lângă picioarele lor.

Instinctele rămân

În natură, câinii trăiesc în haită și rămân uniți întotdeauna, pentru a supraviețui. Într-un spațiu domestic, haita este alcătuită din stăpânii animalului și instinctele au rămas exact la fel. Atunci când un câine se așează la picioarele familiei sale umane, el vrea să transmită următoarele:

  • apropiere de liderul haitei;
  • rămâne conectat de stăpân, ca să știe când acesta pleacă;
  • reîntregirea legăturii și sentimentului de siguranță pe care îl simte alături de stăpâni.

Culcușul făcut la picioare este un semn de loialitate și devotament față de proprietarii săi. În caz de pericol, câinele simte că poate acționa rapid din acea poziție și își apară casa de prădători. Pe lângă instinctul de apărare, mai există alte motive pentru care un câine se culcă la picioarele stăpânului, potrivit marleybones.com.

  • Căldura corporală și durerile încheieturilor: câinii caută natural căldură, mai ales cei care suferă de artită.
  • Alinarea anxietății: unii câini stresați sau anxioși caută apropiere în momente tensionate, iar prezența stăpânului îi oferă un sens de liniște.

Acest comportament este un mod de a transmite: „Mă simt în siguranță cu tine, mă simt bine aici. Îmi place să fiu aici.”

Sursa foto: Sergey Rasulov | Dreamstime.com

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

