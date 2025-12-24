Porcușorii de Guineea sunt animale de companie populare, ideale atât pentru adulți, cât și pentru copii. Nu ocupă mult spațiu și, de obicei sunt foarte liniștiți. Totuși, pot mușca, dar acest comportament are la bază unele motive, precizează The Spruce Pets.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De aceea, în acest articol, îți arătăm de ce micul tău prieten poate recurge la acest gest și cum faci să-l oprești.

De ce mușcă porcușorii de Guineea

Aceste mici rozătoare sunt animale foarte sociabile și reacționează la mediul extern, inclusiv prin mușcătură.

Sunt multe motive care pot determina animalul să muște. Iată care sunt acestea:

Se simte speriat: dacă simte frică, atunci reacția naturală este să lupte. Așadar, dacă îl ridici prea sus în aer sau dacă îl trezești, reacția sa poate fi aceea de apărare;

Îi este foame: ca orice altă rozătoare, și porcușorului de Guineea îi place să mănânce. Astfel, poate începe să te „mănânce” pe tine sau pe un alt porcușor de Guineea

Accident: dacă îi dai o gustare și nu este atent (ceea ce se poate întâmpla, firește), te poate mușca. Ca să reduci probabilitatea unui astfel de eveniment, oferă-i gustarea în palmă sau într-un recipient;

Se simte stresat: nivelul ridicat de stres poate împinge animalul să muște. Cușca poate fi prea mică sau zgomotul prea mare. Ambii factori pot face ca porcușorul de Guineea să devină reactiv;

Erodarea dinților: dinții animalului cresc în permanență, iar acesta are nevoie de obiecte pe care să le roadă. Dacă nu are, va testa cușca sau chiar mâna ta, când vei dori să-l atingi;

Este bolnav: porcușorii de Guineea care nu se simt bine sunt mai stresați și, în consecință, vor mușca mai mult. Este modul lor de a spune să fie lăsați în pace;

Simte durere: aceasta este similară cu boala și trebuie manevrat cu grijă;

Hormoni: un mascul atinge pubertatea undeva la 2-3 luni, iar dacă ai doi masculi, atunci aceștia vor încerca să se muște, din cauza nivelului ridicat de testosteron.

Cum să împiedici porcușorul de Guineea să muște

Pentru a descuraja acest comportament, asigură-i animalului un mediu cât mai liniștit și primitor. Cușca trebuie să fie mare și să aibă multe ascunzători și jucării pe care să le roadă. Atunci când îl ții în brațe, fă-o pentru perioade scurte și nu-l ridica prea mult de la sol, pentru că se poate simți incomod și speriat.

De asemenea, nu ține doi sau mai mulți masculi în aceeași cușcă pentru că pot ieși conflicte. Pentru mai multe detalii, urmărește videoclipul de mai jos: