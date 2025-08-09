De la microcip la vaccin: Ce acte îți trebuie pentru a călători cu animalul de companie în Uniunea Europeană

Nu doar cetățenii Uniunii Europene se bucură de libertatea de mișcare în interiorul UE. Datorită regulilor armonizate privind călătoriile cu animalele de companie, și câinii, pisicile – ba chiar și dihorii – pot explora Europa alături de tine.

Dacă îți planifici o vacanță în această vară împreună cu prietenul tău patruped, primul pas este să te asiguri că pașaportul european pentru animale de companie este valabil și actualizat, notează eureporter.

Ce este pașaportul european pentru animale

Acest document conține:

descrierea și detaliile de identificare ale animalului (microcip sau tatuaj);

istoricul vaccinării antirabice;

datele de contact ale medicului veterinar care l-a eliberat.

Poți obține pașaportul UE de la orice veterinar autorizat, pentru câini, pisici sau dihori.

Regula de aur: vaccinarea antirabică trebuie să fie la zi – valabil atât pentru animalele din UE, cât și pentru cele care intră dintr-o țară non-UE.

Țările care cer tratament antiparazitar suplimentar

Dacă destinația ta este Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, este obligatoriu și un tratament împotriva viermelui Echinococcus multilocularis înainte de călătorie.

Excepții importante

Din 2021, pașapoartele UE pentru animale emise în Marea Britanie nu mai sunt valabile pentru intrarea în UE sau Irlanda de Nord.

Pașaportul UE se aplică doar câinilor, pisicilor și dihorilor. Dacă ai păsări, reptile, rozătoare sau iepuri, trebuie să verifici regulile naționale ale țării de destinație.

Dacă vii dintr-o țară din afara UE

În loc de pașaport UE, ai nevoie de certificat european de sănătate pentru animale. Acesta include informații similare (identitate, stare de sănătate, vaccin antirabic) și trebuie emis de un medic veterinar oficial al statului de origine cu cel mult 10 zile înainte de sosirea în UE.

La certificat trebuie atașată și o declarație scrisă prin care confirmi că animalul nu călătorește în scopuri comerciale.

Câte animale poți lua cu tine

Poți călători cu maximum 5 animale (câini, pisici sau dihori). Dacă sunt mai multe, trebuie să dovedești că participă la o competiție, expoziție sau eveniment sportiv și că au peste 6 luni.

Dacă nu îți însoțești personal animalul, poți împuternici pe altcineva, dar trebuie să vă reîntâlniți în maximum 5 zile de la călătorie.

