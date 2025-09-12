De la Spania la Teleorman: Povestea lui Adrian Surdu, a sutelor de animale salvate la All Soul Rescue Center și a conturilor de social media hackuite (VIDEO)

Ioana Cosma, realizatoarea podcastului EduPet by Pets&Cats, a stat de vorbă cu Adrian Surdu, fondatorul All Soul Rescue Center, despre misiunea sa de salvare a animalelor și provocările pe care le întâmpină în România.

Începuturile în străinătate

Adrian a plecat la 8 ani în Spania, unde încă din școala primară a inițiat proiecte de educație pentru copii despre responsabilitatea față de animale. În cadrul programului „Ora cu și pentru Animale”, elevii învățau despre empatie, drepturile animalelor și cum să aibă grijă de prietenii necuvântători. Experiențele sale în Spania, dar și în Argentina și SUA, i-au oferit o perspectivă globală asupra modului în care diferite culturi tratează animalele – de la boluri cu apă și mâncare la fiecare colț de stradă în Argentina, până la protecția legală a animalelor în Spania.

All Soul Rescue Center în România

În 2020, Adrian s-a întors în România și a achiziționat 6 hectare de tern în comuna Meri, județul Teleorman, pentru a construi un adăpost pentru câini și pisici. Cu propria firmă de construcții și multă determinare, a ridicat adăpostul de la zero. Astăzi, centrul adăpostește zeci de animale și continuă să crească, cu planuri de a ajunge la cel puțin 100 de locuri.

Provocări și lecții în salvarea animalelor

Gestionarea unui ONG fără donații consistente nu este ușoară. Adrian susține întreaga activitate din propriile resurse și se confruntă cu probleme precum conturile de socializare hack-uite sau lipsa voluntarilor pentru socializarea câinilor. Totuși, el a reușit până acum să dea spre adopție peste 350 de câini și aproximativ 200 de pisici.

Povestea animalelor și nevoia de adopție

Adrian este sensibil în special la câinii bătrâni sau anxioși, care au nevoie de răbdare și iubire pentru a se adapta unei noi familii. Printre aceștia se numără o cățelușă care a fost mușcată de alți câini și care are nevoie urgentă de o casă primitoare.

Un apel pentru empatie și implicare

Adrian nu militează neapărat pentru schimbarea legilor din România, ci pentru schimbarea mentalităților. Animalele simt durere, frică și singurătate, iar oamenii pot face diferența prin adopție, voluntariat sau sprijin moral. Sfaturile lui pentru adoptatori sunt simple: răbdare și iubire.

