Dispariția misterioasă a unui tânăr care călătorea în jurul lumii. Iahtul în care era doar câinele său a fost găsit în larg, la mare distanță de mal. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el

James „Jemsie” Nunan, un britanic de 34 de ani, aflat într-o călătorie în jurul lumii pe iahtul său, a dispărut fără urmă în timp ce se afla pe insula spaniolă Gran Canaria. Ultima dată a fost văzut pe 18 august, în Las Palmas, după ce și-a cumpărat mâncare de la un magazin turcesc. De atunci, familia și autoritățile îl caută neîncetat.

Iahtul a fost descoperit la 160 km de ultima locație cunoscută

Pe 25 august, poliția a localizat iahtul lui Nunan la aproximativ 80 km de coasta sudică a insulei Gran Canaria, la peste 160 km distanță de ultima sa locație confirmată. Ambarcațiunea a fost tractată în portul Arguineguin. Inițial, autoritățile au crezut că era goală, însă două zile mai târziu au confirmat că Thumbelina, câinele său, se afla la bord, în viață și în stare bună. Patrupedul părea să fi găsit hrană la bord în perioada dispariției stăpânului.

Nunan era de cinci luni și jumătate plecat, având ca destinație Brazilia. El își finanța aventura din banii câștigați ca zidar. Sora lui vitregă, Nikita Goddard, a relatat pentru BBC că James era o persoană veselă și optimistă, mereu cu zâmbetul pe față: „Toată lumea îl descrie ca fiind fericit și plin de viață”, spune ea.

În seara dispariției, James s-a filmat live pe Facebook, la ora 18:16, mergând printre un grup de migranți pe plaja Playa del Confital. Mai târziu și-a ancorat iahtul și a mers într-un bar local, Paddy’s Anchor. Martorii spun că a băut, dar nu era beat, și vorbea despre aventura sa în jurul lumii. În jurul orei 22:00 a plecat din local, declarând că intenționează să ajungă la Lanzarote.

La ora 22:39, camerele de supraveghere l-au surprins cumpărând mâncare de la Rico Doner Kebab. În acel moment i s-a furat rucsacul, însă păstra pașaportul la gât. După acel moment, urmele sale dispar complet.

Reacția familiei și primele semnale de alarmă

A doua zi, familia a început să-și facă griji când James nu și-a sunat mama, așa cum făcea zilnic: „Asta nu era deloc normal pentru el”, spune sora lui vitregă. Pe 22 august, mama lui l-a dat dispărut la poliția din Essex.

Timeline-ul dispariției lui James „Jemsie” Nunan

18 august, 18:16 – James se filmează live pe Facebook, pe plaja Playa del Confital.

18 august, ~22:00 – Pleacă din barul Paddy’s Anchor, spunând că vrea să meargă spre Lanzarote.

18 august, 22:39 – Cumpără mâncare de la Rico Doner Kebab, dar i se fură rucsacul.

19 august – Pașaportul său este raportat ca pierdut sau furat la consulatul irlandez din Gran Canaria.

22 august – Mama sa îl dă dispărut la poliția din Essex.

24-25 august – Este înregistrează un apel de urgență legat de barca sa.

25 august – Barca este localizată și tractată în portul Arguineguin. Se credea inițial că era goală.

27 august – Poliția confirmă că Thumbelina, câinele său, a fost găsit în viață și dus într-un adăpost.

Întrebări fără răspuns și investigații internaționale

Autoritățile spaniole, poliția din Essex și Interpolul colaborează în acest caz misterios. Un purtător de cuvânt al poliției din Essex a transmis: „Sperăm din suflet ca James să fie găsit în viață cât mai curând”.

Familia trăiește clipe de coșmar, încercând să afle ce s-a întâmplat: „Sunt multe semne de întrebare. Viața noastră a fost dată peste cap”, susține Nikita Goddard, sora vitregă a lui James.

Misterul continuă

Dispariția lui James „Jemsie” Nunan ridică multe semne de întrebare: cum a ajuns barca sa atât de departe fără el? De ce a rămas câinele său singur la bord? Și, mai ales, unde este James? Până când autoritățile vor descoperi adevărul, familia și prietenii săi se roagă să fie în viață.