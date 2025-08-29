Divorțul și animalele de companie: Cum un avocat din New York protejează patrupedele

Animalele de companie au început să fie tratate ca membri ai familiei, iar acestea ajung să fie prinse în procese complicate de divorț. Un avocat din New York a creat o platformă prin care cuplurile proaspăt căsătorite includ într-un contract prenupțial o clauză pentru animale de companie.

Platforma a fost creată din dorința de a facilita procesele de divorț și din dragoste pentru animale. Platforma se numește TrustedPetnup.

Animalul de companie, un bun ce trebuie împărțit

„Am avut cazuri de divorț la începutul carierei în care judecătorul a dispus ca pisica sau câinele să fie vândut, iar veniturile împărțite între părți, dacă acestea nu puteau ajunge la un acord privind custodia animalului. În ochii legii, câinele și cuptorul electric erau același lucru”, a declarat avocatul James Saxton pentru publicația People.

Platforma este gratuitp, însă cei care își doresc să facă donații pentru diferite cauze umanitare dedicate animalelor au o secțiune dedicată. Avocatul a adăugat că este misiunea lui personală să se asigure că patrupedele nu sunt prinse în mijlocul unui divorț, care de obicei este un proces îndelungat și obositor.

Sexton a precizat că sistemul juridic a evoluat în ultimii 10 ani, iar animalele nu mai sunt văzute ca obiecte, ci ca un membru de familie valoros. De aici pot apărea următoarele întrebări, așa cum le enumără avocatul: „Cine ia deciziile importante, cine stabilește regulile privind modul în care va fi tratat acest animal de companie?”, „Câte ore este în regulă să lași animalul singur? Când pleci peste noapte sau în vacanță, unde este acceptabil să lași câinele sau pisica? Cât de mult le schimbi rutina?”

Avocatul sfătuiește toate cuplurile care fie deja au un animal de companie, fie își doresc să adopte unul, să discute deschis despre toate scenariile posibile care pot apărea în căsnicia viitoare.

