Dolj, campion național în protecția animalelor: sute de sancțiuni, campanii în școli și măsuri preventive care transformă județul într-un exemplu pentru toată țara

Județul Dolj ocupă primul loc la nivel național în privința măsurilor preventive în domeniul protecției animalelor. Potrivit bilanțului pe primele șase luni ale anului 2025, în județ au fost înregistrate zeci de infracțiuni legate de nerespectarea legislației privind bunăstarea animalelor și au fost aplicate peste 300 de amenzi contravenționale, transmite Radio România Oltenia.

Protecția animalelor, o prioritate în Dolj

Cele mai multe sancțiuni au vizat cazuri de nerespectare a normelor privind creșterea și întreținerea animalelor, abandon, lipsa condițiilor minime de adăpost și hrană, precum și situații grave de cruzime. Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Dolj, împreună cu

reprezentanții altor instituții locale, au intensificat acțiunile de control atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Pe lângă sancțiunile aplicate, autoritățile din Dolj au pus accent pe activitatea preventivă. În numeroase școli și comunități locale s-au organizat campanii de informare și conștientizare cu privire la obligațiile pe care le au proprietarii de animale, dar și la consecințele legale ale abandonului sau relelor tratamente aplicate lor.

De asemenea, inspectorii au verificat și deținătorii de câini din rase considerate periculoase sau agresive, pentru a se asigura că aceștia respectă cerințele legale de identificare, microcipare, sterilizare și înregistrare în evidențele oficiale.

Impactul acestor măsuri este major: Doljul nu doar că se situează pe primul loc în statistica națională, dar devine și un exemplu de bune practici în privința protecției animalelor.

În plus, colaborarea dintre instituțiile de ordine publică, administrația locală și organizațiile pentru drepturile animalelor demonstrează că există o preocupare reală pentru prevenirea și reducerea cazurilor de abuz. Autoritățile anunță că acțiunile vor continua și în a doua jumătate a anului, cu o atenție sporită asupra zonelor vulnerabile și cazurilor de recidivă.