Exclusiv | Dresaj în era digitală: Câini mai fericiți cu ajutorul AI / Cum ne ajută tehnologia să ne înțelegem animalele și cât ar trebui să ne bazăm pe inteligența artificială în viața lor (VIDEO)

Inteligența artificială și gadgeturile smart pătrund tot mai mult și în lumea iubitorilor de animale. Dacă până acum vorbeam despre device-uri pentru monitorizarea pașilor sau despre camere de supraveghere, acum tehnologia merge mai departe: aplicații care „citesc” emoțiile câinilor, dispozitive care aruncă recompense de la distanță și chiar soluții digitale pentru gestionarea anxietății.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Aplicații de inteligență artificială care citesc emoțiile câinilor

Invitat în podcastul EduPet, instructorul canin Răzvan Gavrilă povestește cum a descoperit o aplicație capabilă să analizeze comportamentul unui câine doar pe baza unui scurt videoclip. „Îți filmezi câinele și aplicația îți spune dacă este anxios, dacă vrea să muște, dacă se bucură sau dacă îi e frică. Practic, AI-ul interpretează limbajul corpului animalului și îți oferă soluții concrete”, explică acesta.

Totuși, Gavrilă subliniază că niciun gadget nu poate înlocui complet factorul uman. Dresajul rămâne un proces de răbdare, consecvență și conexiune reală cu animalul. În interviu, el oferă și exemple practice de metode clasice de reducere a anxietății — de la folosirea jucăriilor tip „con” umplute cu mâncare, până la introducerea treptată a cuștii ca spațiu sigur pentru câine.

Un alt aspect interesant este legat de device-urile care permit stăpânului să vorbească de la distanță cu animalul. „Am clienți la care a mers și clienți la care nu. Depinde mult de câine, pentru că nu toți reușesc să înțeleagă de unde vine vocea. În schimb, gadgeturile care eliberează recompense pot ajuta la diminuarea singurătății”, spune instructorul.

Cât de departe ar trebui să mergem cu tehnologia în viața animalelor noastre? Instructorul rămâne rezervat: „Cred că ar fi bine să lăsăm natura așa cum este. Câinii sunt ființe simple, trăiesc în prezent. Noi suntem cei care complicăm lucrurile”.

Urmărește interviul cu Răzvan Gavrilă în podcastul EduPet, moderat de Ioana Cosma, de la minutul 27:30.

Citește și:

Exclusiv | Există diferențe între medicina veterinară la sat și cea de la oraș? Ce spun doctorii dintr-o comună din județul Bacău: „Medicina veterinară este grea oriunde” (GALERIE FOTO)

VIDEO | Un cioban român trăiește în munții Italiei, între oi și câini. Giorgio și-a găsit liniștea în natură, unde nu are nevoie de lux: „Atât îmi trebuie ca să fiu fericit”