Exclusiv | Se poate împăca un câine cu o pisică? Iată ce spune instructorul canin: ”Depinde de animalul pe care-l ai. Uneori e bine să-i lași să-și regleze conturile” (VIDEO)

Mulți stăpâni se întreabă dacă un câine și o pisică pot trăi împreună fără conflicte. Instructorul canin Răzvan Gavrilă explică faptul că totul ține de personalitatea fiecărui animal.

„Depinde foarte mult de animalul pe care-l am. Unii câini se joacă agresiv, alții sunt calmi și se înțeleg de minune cu pisicile”, spune el în interviul de la podcastul EduPet.

Se poate împăca un câine cu o pisică?

Primul pas pentru o coabitare pașnică este să observi temperamentul fiecăruia. Gavrilă recomandă să nu lași un câine prea entuziast să întâlnească pisica imediat, mai ales dacă are instincte de vânătoare puternice. La fel de important este să ai o pisică care poate să-și apere spațiul, dacă este nevoie, dar fără să escaladeze conflictul.

O metodă utilă este să îi lași să se miroasă și să interacționeze sub supravegherea stăpânului. „Încerc să induc o stare de calm și mă asigur că am dus câinele la alergat înainte, ca să scadă nivelul de energie în momentul întâlnirii”, explică Răzvan Gavrilă. Astfel, șansele ca întâlnirea să fie armonioasă cresc considerabil.

Este uneori benefic să le lași să-și regleze „conturile” în limite sigure. Câinele învață astfel ce comportament este acceptabil, iar pisica își poate impune limitele fără conflicte majore. Echilibrul natural dintre ele poate să se stabilească, mai ales dacă intervenția stăpânului este doar de supraveghere și ghidare.

