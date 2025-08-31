Exclusiv | Sterilizarea și vaccinarea animalelor de companie: Ce trebuie să ia stăpânii în calcul înainte de vizita la veterinar. Sfaturile medicului Medeea Iliopolos

Sterilizarea și vaccinarea animalelor de companie au devenit proceduri importante pentru sănătatea acestora. Deși unii stăpâni sunt sceptici în privința lor, medicul veterinar Medeea Iliopolos a vorbit cu Pets&Cats despre beneficiile intervențiilor pe termen lung.

De ce trebuie luate în considerare sterilizarea și vaccinarea

Medeea Iliopolos a vorbit prima dată despre importanța vaccinării pentru a preveni unele boli grave.

„Vaccinarea este foarte importantă atât la pisici, cât și la câini. De exemplu, vaccinul antirabic contează mult în contextul în care în România nu se vorbește mult despre rabie și există cazuri destule.”

Împreună cu vaccinarea, medicul recomandă și deparazitarea internă și externă, deoarece animalul poate fi înțepat de o insectă și apar boli sau viroze grave.

Cât despre sterilizare, Medeea spune că este o dezbatere îndelungată, însă ideea pe care orice stăpân trebuie să o rețină este că intervenția este una importantă atât la masculi, cât și la femele.

„S-a schimbat puțin vârsta de recomandare. La un câine de talie mare sau gigant ar trebui așteptat cam un an sau un an jumătate sau chiar doi. Sunt și studii care susțin acest lucru.”

Stăpânii care nu își sterilizează animalele de companie vor fi pedepsiți potrivit legislației aflate în vigoare, cu o amendă ce poate ajunge la 1.000 de lei.

